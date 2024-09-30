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Алдонин — об опросе ВЦИОМ: «Уверен, футбол любят во всей нашей стране»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о снижении интереса к футболу, согласно опросу ВЦИОМ.

«Здесь нужно отдать должное тому, что есть много околофутбольных проектов, например «Тур Кубка России», «Футбол в школах». Мы ездим в регионы и видим интерес огромного количества детей. Они хотят заниматься и занимаются нашим любимым видом спорта. Работа ведется вт всех направлениях. С Кубком России фотографируются, общаются с нами. Да, сейчас нет еврокубков, но внутри страны очень много проектов, которые добавляют футболу популярности», — сказал Алдонин «СЭ».

Бывший футболист ЦСКА также высказался о популярности проектов, организованных РФС.

«В целом, количество участвующих радует. Не знаю, как насчет объективной картины — но уверен, что футбол любят во всей нашей стране. Ведь Россия огромная. За последние несколько лет объехали много городов: Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Пермь, даже на Сахалин летали! На том же Сахалине, например, в начале августа вместо запланированных ста детей было 350», — добавил Алдонин.

Ранее всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43% до 77%. Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19% до 4%), а интересующихся футболом время от времени — с 34% до 18%.

Евгений Алдонин
Футбол
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«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
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 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
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 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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