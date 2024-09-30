Алдонин — об опросе ВЦИОМ: «Уверен, футбол любят во всей нашей стране»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о снижении интереса к футболу, согласно опросу ВЦИОМ.

«Здесь нужно отдать должное тому, что есть много околофутбольных проектов, например «Тур Кубка России», «Футбол в школах». Мы ездим в регионы и видим интерес огромного количества детей. Они хотят заниматься и занимаются нашим любимым видом спорта. Работа ведется вт всех направлениях. С Кубком России фотографируются, общаются с нами. Да, сейчас нет еврокубков, но внутри страны очень много проектов, которые добавляют футболу популярности», — сказал Алдонин «СЭ».

Бывший футболист ЦСКА также высказался о популярности проектов, организованных РФС.

«В целом, количество участвующих радует. Не знаю, как насчет объективной картины — но уверен, что футбол любят во всей нашей стране. Ведь Россия огромная. За последние несколько лет объехали много городов: Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Пермь, даже на Сахалин летали! На том же Сахалине, например, в начале августа вместо запланированных ста детей было 350», — добавил Алдонин.

Ранее всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43% до 77%. Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19% до 4%), а интересующихся футболом время от времени — с 34% до 18%.