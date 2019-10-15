Алдонин и Ширко наградили победителей Volkswagen Junior Masters

9 и 10 октября в Москве прошел традиционный футбольный турнир Volkswagen Junior Masters.

Соревнования проводятся на протяжении 13 лет при поддержке марки Volkswagen и ее официальных дилеров в более чем 20 странах мира и являются одним из крупнейших и самых популярных футбольных турниров для юношей. Матчи регламентируются правилами ФИФА и Немецким футбольным союзом (DFB).

В этом году в чемпионате Volkswagen Junior Masters приняли участие 20 команд из 20 городов России. Победителями стали футболисты ДФК «Чертаново», второе место — у «Алтая» из Барнаула, на третьем — «СШОР Сигнал».

Помимо соревнований, на протяжении турнира для участников были организованы мастер-классы, встречи с известными игроками, тренерами, ветеранами спорта. Своим профессиональным опытом с юниорами поделились Роман Широков, Дмитрий Сычев, Владислав Радимов, Дмитрий Ананко, Валерий Кечинов и Дмитрий Сенников.

Финальные игры прошли на крытом манеже «РЖД Арена» в Москве. В награждении победителей приняли экс-футболисты сборной России Евгений Алдонин и Александр Ширко.

«Для России футбол — самый массовый вид спорта, который является традиционно значимым и для Volkswagen», — сообщает пресс-служба автоконцерна.

Кроме того, в преддверии Евро-2020 марка поддерживает сборную России.