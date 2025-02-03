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Сегодня, 19:15

«Аль-Наср» — «Аль-Васль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Наср» и «Аль-Васль» встретятся в матче азиатской Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Аль-Васл» (ОАЭ) встретятся в матче 7-го тура Лиги чемпионов АФК в понедельник, 3 февраля. Игра пройдет на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде и начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Старт». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по подписке.

«Аль-Наср» набрал в Лиге чемпионов 13 очков, «Аль-Васл» — 11. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф. В 6-м туре «Аль-Наср» уступил «Аль-Садду» со счетом 1:2, а «Аль-Васл» сыграл вничью с «Аль-Раяном» (1:1).

Действующим победителем азиатской Лиги чемпиогов является «Аль-Аин» из ОАЭ, в сезоне-2023/24 победивший в финале японскую «Йокогаму».

Футбол
ФК Аль-Наср
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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