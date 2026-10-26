«Аль-Наср» — «Аль-Васл»: матч Элитной Лиги чемпионов АФК

Матч «Аль-Наср» — «Аль-Васл» в 3-м туре общего этапа Элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2026/27 не состоится в понедельник, 26 октября. Азиатская конфедерация футбола объявила о переносе встречи из-за соображений безопасности.

Изначально игра была запланирована на 26 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соперником «Аль-Насра», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, должен был стать «Аль-Васл» из ОАЭ.

Когда состоится матч «Аль-Наср» — «Аль-Васл»

АФК сообщила о переносе 25 октября. Новая дата проведения встречи и время начала пока не определены. Организация объявит их дополнительно.

«Аль-Наср» выиграл оба стартовых матча общего этапа Элитной Лиги чемпионов АФК. В первом туре команда на выезде победила «Аль-Айн» (4:0), после чего дома обыграла узбекистанский «Нефтчи» (3:1).

В предыдущем официальном матче 23 октября «Аль-Наср» на выезде победил «Аль-Фейсали» в чемпионате Саудовской Аравии.