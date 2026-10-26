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«Аль-Наср» — «Аль-Васл»: матч Элитной Лиги чемпионов АФК

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Матч «Аль-Наср» — «Аль-Васл» в 3-м туре общего этапа Элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2026/27 не состоится в понедельник, 26 октября. Азиатская конфедерация футбола объявила о переносе встречи из-за соображений безопасности.

Изначально игра была запланирована на 26 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соперником «Аль-Насра», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, должен был стать «Аль-Васл» из ОАЭ.

Когда состоится матч «Аль-Наср» — «Аль-Васл»

АФК сообщила о переносе 25 октября. Новая дата проведения встречи и время начала пока не определены. Организация объявит их дополнительно.

«Аль-Наср» выиграл оба стартовых матча общего этапа Элитной Лиги чемпионов АФК. В первом туре команда на выезде победила «Аль-Айн» (4:0), после чего дома обыграла узбекистанский «Нефтчи» (3:1).

В предыдущем официальном матче 23 октября «Аль-Наср» на выезде победил «Аль-Фейсали» в чемпионате Саудовской Аравии.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Максим Глушенков

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 10
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Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
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