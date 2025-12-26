Белоголовцев рассказал, как на спор взял автограф у Бокшича и выиграл бутылку виски

Популярный телеведущий и актер, болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев в интервью «СЭ» рассказал, при каких обстоятельствах взял автограф у знаменитого форварда Алена Бокшича.

— Канал ТВ-6 отправил нас в Австрию. Была идея соединить лучших ведущих канала с турфирмой. Чтобы мы ездили с отдыхающими и веселили их как могли. Ну, работали такими обезьянами.

— Пока нить не теряем.

— Нам-то идея не очень понравилась. Но было сказано: она еще не доработана. Давайте-ка для начала сгоняйте в Австрию, осмотритесь. Вдруг первая командировка будет туда? А вам придется шутить о чем-то. Так проясните обстановку, послушайте экскурсовода.

В Австрии мы провели недели три. Шатались по стране, с удовольствием трескали всякие Wiener Schnitzel [венский шницель — нем.] и запивали это молодым вином. Газированным и не только. Чувствовали себя превосходно. И вот в нашу гостиницу заселился «Ювентус». Приехал играть не с «Аустрией», а с кем же... Сейчас...

— С «Рапидом»?

— Да! Товарищ меня толкает: «А где Бокшич?» Тот стоит на ресепшен, оформляется. Народ вокруг вьется, но хорват не в настроении. Автографы никому не дает. Мы с товарищем и забились, что я подойду и возьму.

— Оказалось, не так просто.

— Бокшич и меня послал, не повернув головы. Тогда я что придумал? Отошел на шаг, схватил себя за нос, чтобы слеза появилась. И не своим голосом принялся канючить: «Alan, for my son, please, for my son, my little son!» [«Алан, для моего сына, пожалуйста, для моего сына, маленького сына!» — англ.]

— Сжалился?

— Протянул ему какую-то карточку. Бокшич оторопел, взял ручку: «What's name your son?» «Alex» [«Как зовут твоего сына?» «Алекс» — англ.] — ответил я, приободрившись. «For Alex» [«Для Алекса» — англ.] — вывел Бокшич и поспешил в номер.

— Нам-то пересказывали с ваших слов — вы через весь холл ползли к Бокшичу на коленях. Увидев, что тот всех посылает. Так и выиграли бутылку виски.

— Наверное, это я придумал. Меня часто ругают за то, что приукрашиваю и без того смешные истории. Хотя... Начинаю вспоминать — может, и полз! Виски я точно выиграл. То ли у Петьки Фадеева, то ли у Лешки Ефимова, который на ТВ-6 отвечал за спорт.

За карьеру Бокшич играл за «Марсель», «Лацио», «Ювентус», «Мидлсбро», «Хайдук» и «Кан».