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Сегодня, 17:45

«Акрон-Академии Коноплева» заняла второе место на конкурсе «МАРТ»

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Проект создания, реконструкции и эксплуатации футбольно-тренировочной базы академии — один из лучших проектов в рамках отбора практик создания объектов социальной инфраструктуры с акцентом на государственно-частное партнерство.

4 декабря состоялась защита проектов финалистов конкурса «МАРТ» и оглашение результатов. Представители «Акрон-Академии Коноплева» защищали проект в онлайн-формате, рассказав о текущих и будущих изменениях инфраструктуры.

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В мае 2022 года между ГК «Акрон Холдинг» и правительством Самарской областью было заключено концессионное соглашение, в рамках которого уже построен стадион на 520 мест, реконструирован крытый манеж в учебном корпусе академии, а также активно ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Возможность представлять Самарскую область и собственное учреждение на всероссийском конкурсе для нас большая честь. Конечно, мы рады, что из 47 проектов, среди которых были как спортивные, так и общеобразовательные проекты, у нас получилось занять второе место. Благодарим организаторов конкурса и членов жюри за высокую оценку представленной нами работы. Уверены, что реализация планов принесет огромную пользу будущему поколению спортсменов», — заявил генеральный директор «Акрон-Академии Коноплева» Александр Помазан.

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Конкурс объектов социальной инфраструктуры «МАРТ» организован комитетом Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению, Общественным экспертным советом по утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей, Федеральным народным советом и негосударственным институтом развития «ТРАНСПРОЕКТ».

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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Семшов будет помогать в развитии футбола в Белгородской области
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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