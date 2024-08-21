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Сегодня, 17:05

Акинфеев рассказал о желании пригласить «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого на Кубок Игоря Акинфеева

Константин Белов
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что хотел пригласить команду Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» на Кубок Игоря Акинфеева-2024.

— Мы хотели, чтобы к нам приехали команды из Китая и Бразилии. Но не получилось, будем стараться, чтобы в следующем году они приехали, — сказал Акинфеев во время Кубка Игоря Акинфеева.

— Из Китая — это команду Слуцкого?

— Да. Но не получилось, они долго на факс отвечают.

— Какая экипировка была у вас?

— Не было никаких бутс, они появились в 11-12 лет. Помню, были штаны такие Reebok. Нынешнему поколению остается только завидовать, не только в экипировке, но и в гаджетах, вообще во всем.

Кубок Игоря Акинфеева — открытый международный футбольный турнир. Идея проведения этого уникального турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В 2018 году состоялся первый такой турнир.

Игорь Акинфеев
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
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24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
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