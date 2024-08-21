Акинфеев рассказал о желании пригласить «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого на Кубок Игоря Акинфеева

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что хотел пригласить команду Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» на Кубок Игоря Акинфеева-2024.

— Мы хотели, чтобы к нам приехали команды из Китая и Бразилии. Но не получилось, будем стараться, чтобы в следующем году они приехали, — сказал Акинфеев во время Кубка Игоря Акинфеева.

— Из Китая — это команду Слуцкого?

— Да. Но не получилось, они долго на факс отвечают.

— Какая экипировка была у вас?

— Не было никаких бутс, они появились в 11-12 лет. Помню, были штаны такие Reebok. Нынешнему поколению остается только завидовать, не только в экипировке, но и в гаджетах, вообще во всем.

Кубок Игоря Акинфеева — открытый международный футбольный турнир. Идея проведения этого уникального турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В 2018 году состоялся первый такой турнир.