Акинфеев придет на премьеру фильма о Черенкове

В понедельник, 26 августа, на пресс-конференции, посвященной учреждению Информационным агентством ТАСС приза имени выдающегося футболиста Федора Черенкова колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев собирается прийти на премьеру рассказал фильма «Федя. Народный футболист», который выйдет в прокат 31 октября.

— Мы говорили с Игорем, он сказал, что придет на премьеру, — заявил Казаков.