Акинфеев открывает первый Кубок России по киперболу

Турнир даст старт новому шоу «Это Кипербол, брат!». Резиденты шоу — ведущий Константин Анисимов, комментатор Роман Нагучев и вратарь ПФК ЦСКА и основатель кипербола Игорь Акинфеев.

В Кубке России по киперболу примут участие четыре команды: ЦСКА, «35 Друзей Акинфеева», «Амкал» и 2DROTS. Заявка команд состоит из трех игроков, двое из которых — вратари.

В первом выпуске «Это Кипербол, брат!» ЦСКА сыграет с «35 Друзьями Акинфеева». В составе армейцев выступят вратари Данила Боков и Владислав Тороп, а также киберспортсмен Александр Шимарданов. За «Друзей Акинфеева» сыграют Маринато Гильерме, Александр Филимонов и Александр Шимарданов.

Шоу «Это Кипербол, брат!» будет выходить раз в неделю на канале FONBET — по средам и четвергам. Финальный эпизод выйдет в субботу, 21 декабря.

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