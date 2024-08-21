Акинфеев — о Кубке Игоря Акинфеева: «Цель одна — объединить детей»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о целях проведения Кубка Игоря Акинфеева.

«Цель одна, объединить детей. И не только футболом, но и в других сферах. В моем детстве таких турниров не было. Мы переплюнули себя, много команд участвует в нашем турнире», — сказал футболист.

С 18 по 21 августа в Химках проходит VI Кубок Игоря Акинфеева.

Кроме классического футбольного турнира участников ждут две игровые дисциплины: кипербол и кипербатл. Кипербол — это авторский формат, разработанный Акинфеевым и его командой, а кипербатл представляет собой захватывающий челлендж в формате серии пенальти, в котором участвуют только вратари.