«Ахмат» разгромил «Уфу» в матче молодежных команд
15:55
В рамках 12-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Уфа» принимала «Ахмат». Гости одержали крупную победу со счетом 5:1.
Хет-триком отметился полузащитник Лечи Садулаев.
Молодежные команды
12-й тур
«Уфа — мол.» (Уфа) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 1:5 (0:2)
Голы: Садулаев, 17 (0:1). Хакиев, 26 (0:2). Абзаев, 55 (0:3). Садулаев, 61 — с пенальти (0:4). Комендантов, 70 (1:4). Садулаев, 74 (1:5).
Судья: Ануфриев (Москва).
4 октября. Ахтырка. Стадион «Нефтяник».
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