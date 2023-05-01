Агент Клюев: «У Новосельцева год назад было предложение от «ЧФР Клуж», но он отказался»

Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, рассказал о защитнике Иване Новосельцеве.

«Иван Новосельцев закончил карьеру, но мы до сих пор в контакте. У Ивана не было тех предложений, которые он бы хотел рассмотреть. Поэтому и закончил. У него год назад было предложение от «ЧФР Клуж». Но он отказался, по большей части из-за политической ситуации», — приводит «Чемпионат» слова Клюева.

В последний раз Новосельцев выступал за тульский «Арсенал» 12 марта 2022 года. После этого он играл в медийной лиге.