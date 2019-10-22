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Агент Бэйла Барнетт признан самым влиятельным в мире по версии Forbes

14:28
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Футбольный агент Джонатан Барнетт занял первое место в рейтинге самых влиятельных агентов мира по версии Forbes. Среди его клиентов, в частности, Гарет Бэйл («Реал») и Сауль Ньигес («Атлетико»).

На втором месте бейсбольный агент Скотт Борас. Третьим идет еще один футбольный агент Жорже Мендеш, работающий, в частности, с Криштиану Роналду. Четвертое место у баскетбольного агента Джеффа Шворца. На пятом месте Мино Райола, работающий с несколькими известными футболистами (Златан Ибрагимович, Поль Погба и другие).

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

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