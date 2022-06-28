Агузаров рассказал о будущем Ивана Игнатьева после расторжения контракта с «Рубином»
Представитель бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока.
«К сожалению, вот так случилось, что команда «Рубин» со всеми ее многочисленными плюсами оказалась командой не для Игнатьева. Предложения от клубов, конечно, есть, но окажемся мы не в той команде, которая предложит больше денег, а там, где я буду отчетливо видеть и понимать, что в Игнатьева верят, там, где он сможет реанимировать свою карьеру», — сказал Агузаров «СЭ».
23-летний футболист выступал в казанском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Рубином» было рассчитано до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей за команду, забив 4 гола.
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|15.07
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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Ахмат – Спартак
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|17.07
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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|17.07
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