Агузаров рассказал о будущем Ивана Игнатьева после расторжения контракта с «Рубином»

Представитель бывшего нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока.

«К сожалению, вот так случилось, что команда «Рубин» со всеми ее многочисленными плюсами оказалась командой не для Игнатьева. Предложения от клубов, конечно, есть, но окажемся мы не в той команде, которая предложит больше денег, а там, где я буду отчетливо видеть и понимать, что в Игнатьева верят, там, где он сможет реанимировать свою карьеру», — сказал Агузаров «СЭ».

23-летний футболист выступал в казанском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Рубином» было рассчитано до лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей за команду, забив 4 гола.