О смерти футболиста вспомнили через 17 лет
22 ноября 2000, 22:22
Германские полицейские чины заявили сегодня, что вновь начато расследование по делу о таинственной смерти знаменитого футболиста из ГДР Лутца Айгендорфа. Он бежал в ФРГ в 1979 году и четыре года спустя погиб в подозрительной автокатастрофе.
В его смерти обвиняют всесильную спецслужбу ГДР "Штази", которая могла поработать над машиной Айгендорфа перед роковой поездкой. К полиции попали свидетельства о возможной причастности к этому делу некоего Хайнца С., чье настоящее имя пока не разглашается.
Это сообщение вызвало крупный скандал в Германии. Следствие уже допросило некоторых бывших и нынешних руководителей немецкого футбола.
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