Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол

О смерти футболиста вспомнили через 17 лет

22 ноября 2000, 22:22

   Германские полицейские чины заявили сегодня, что вновь начато расследование по делу о таинственной смерти знаменитого футболиста из ГДР Лутца Айгендорфа. Он бежал в ФРГ в 1979 году и четыре года спустя погиб в подозрительной автокатастрофе.

   В его смерти обвиняют всесильную спецслужбу ГДР "Штази", которая могла поработать над машиной Айгендорфа перед роковой поездкой. К полиции попали свидетельства о возможной причастности к этому делу некоего Хайнца С., чье настоящее имя пока не разглашается.

   Это сообщение вызвало крупный скандал в Германии. Следствие уже допросило некоторых бывших и нынешних руководителей немецкого футбола.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир