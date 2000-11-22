О смерти футболиста вспомнили через 17 лет

Германские полицейские чины заявили сегодня, что вновь начато расследование по делу о таинственной смерти знаменитого футболиста из ГДР Лутца Айгендорфа. Он бежал в ФРГ в 1979 году и четыре года спустя погиб в подозрительной автокатастрофе.