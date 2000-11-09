Фанаты "Ювентуса" напали на своих любимцев
Группа болельщиков туринского "Ювентуса", недовольных поражением своей команды от "Панатинаикоса" в Лиге чемпионов, напала на футболистов в аэропорту по возвращении их из Греции.
Вчерашнее фиаско итальянского клуба означает не только то, что "Юве" не вышел во второй этап Лиги чемпионов. "Старая Синьора" даже не смогла пройти в Кубок УЕФА, заняв последнее место в групповом турнире.
Пресс-атташе команды заявил, что футболисты не пострадали во время нападения: "Там была небольшая группка фанатов, которая, увидев игроков, стала громко кричать и толкать их. Ничего серьезного не произошло".
Таким же образом фаны встретили и официальных лиц клуба. Итальянская пресса была настроена не намного доброжелательней. "Ужасный "Юве" говорит Европе "Чао" - это передовица "Гадзетта делло Спорт". Туринская газета "Туттоспорт" под фотографией команды поместила подпись "Деньги, выброшенные на ветер", а Дель Пьеро был назван "достойным символом неузнаваемого "Ювентуса".