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Фанаты "Ювентуса" напали на своих любимцев

9 ноября 2000, 17:16

    Группа болельщиков туринского "Ювентуса", недовольных поражением своей команды от "Панатинаикоса" в Лиге чемпионов, напала на футболистов в аэропорту по возвращении их из Греции.

    Вчерашнее фиаско итальянского клуба означает не только то, что "Юве" не вышел во второй этап Лиги чемпионов. "Старая Синьора" даже не смогла пройти в Кубок УЕФА, заняв последнее место в групповом турнире.

    Пресс-атташе команды заявил, что футболисты не пострадали во время нападения: "Там была небольшая группка фанатов, которая, увидев игроков, стала громко кричать и толкать их. Ничего серьезного не произошло".

    Таким же образом фаны встретили и официальных лиц клуба. Итальянская пресса была настроена не намного доброжелательней. "Ужасный "Юве" говорит Европе "Чао" - это передовица "Гадзетта делло Спорт". Туринская газета "Туттоспорт" под фотографией команды поместила подпись "Деньги, выброшенные на ветер", а Дель Пьеро был назван "достойным символом неузнаваемого "Ювентуса".

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