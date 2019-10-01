31 год назад сборная СССР завоевала золото Олимпиады в футболе. Помните, кто играл?

Сегодня исполнился ровно 31 год победе сборной СССР по футболу на Олимпийских играх в Сеуле. В решающем матче команда под руководством Анатолия Бышовца встречалась с Бразилией. Бразильцы открыли счет в первом тайме — отличился будущий чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» Ромарио. Ответный мяч советские футболисты провели во втором тайме — с пенальти отличился Игорь Добровольский.

Победный гол в дополнительное время забил Юрий Савичев.

Победа стала второй для СССР на Олимпиаде (впервые — в 1956 году). После нее ни Советский Союз, ни Россия не попадали в финальную стадию олимпийского турнира.

Сеул (Корея)

XXIV Олимпиада

Футбол

Финал

Бразилия — СССР — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ромарио, 29 (1:0). Добровольский, 60 — с пенальти (1:1). Савичев, 103 (1:2).

Бразилия: Таффарел, Луис Карлос, Алоизиу, Андре Круз, Жоржинью, Андраде, Милтон, Нету (Эдмар, 72), Карека, Бебето (Жоау Паулу, 75), Ромарио.

СССР: Харин, Кеташвили, Горлукович, Яровенко, Лосев, Михайличенко, Кузнецов, Нарбековас (Савичев, 46), Татарчук, Добровольский, Лютый (Скляров, 115).

Предупреждения: Кеташвили, 42. Карека, 42. Луис Карлос, 72. Татарчук, 78. Горлукович, 91. Алоизиу, 115.

Удаления: Татарчук, 110. Эдмар, 112.

Судья: Жерар Биге (Франция)

Сеул. Олимпийскйий стадион. 74 000 зрителей.