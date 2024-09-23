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Сегодня, 18:30

18-летний белорусский футболист погиб в автокатастрофе

Алина Савинова
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Защитник минского футбольного клуба БГУ Федор Полонейчик погиб в результате ДТП. Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября.

«Наши соболезнования родителям и близким Федора, а также всем, кто с ним был знаком и на футбольном поле, и в обычной жизни. Сил вам и здоровья пережить такую утрату. Мы будем помнить Федора как талантливого и яркого футболиста, как доброго и жизнерадостного человека», — говорится в сообщении БГУ в социальных сетях.

18-летний Полонейчик являлся воспитанником Футбольной академии «Минска». Позже он начал выступать за БГУ во второй лиге чемпионата Белоруссии и за медийную команду «One Media». В 2022 году защитник вызывался в сборную страны до 17 лет, в составе которой принял участие в Кубке развития.

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«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 0 : 0
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 2 : 2
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 0 : 0
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 1 : 3
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

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