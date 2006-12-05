Операция "Россия". Новый этап карьеры Гуса Хиддинка

Больше всего Хиддинк хочет, чтобы его однажды попросили вернуться в Эйндховен. На вторые роли. Тренерские бутсы он больше не наденет. "Но я так говорил и в 1994 году после периода работы с "Валенсией". Позже оказалось, что у меня просто была потребность в полугодичном отдыхе. Работать с максимальной загруженностью, каждый день я больше не хочу. Работа тренера сборной прекрасно мне подходит из-за своей гибкости. Одну неделю я активно работаю с игроками, затем снова занимаюсь организацией и стараюсь дать ход процессу развития. Такое сочетание мне нравится. А потом неплохо немного поиграть в гольф. Я хочу быть свободным, сам планировать свое время. Если доведу этот проект до конца, то надеюсь, что люди, которые примут от меня эстафету через два года, будут продолжать в том же духе. Что будет со мною? Два года - все-таки срок. Сейчас я чувствую, что все идет хорошо. Но ведь никогда не знаешь, как сложится дальше".