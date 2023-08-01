14 представителей России вошли в комитеты УЕФА на следующий цикл

В комитетах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на период с 2023 по 2027 год будут работать 14 представителей России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА, президент РФС Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также он входит в исполком УЕФА.

Вячеслав Колосков сохранил место среди почетных президентов организации. Полина Юмашева продолжит работу в комитете по управлению и соблюдению требований, Роман Бабаев — в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев — в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина — комитете по «фейр-плей» и социальной ответственности.

Также в своей должности остались Леонид Калошин, работавший в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции, и Николай Левников, сохранивший пост в экспертной комиссии организации по развитию судей.

В комитетах УЕФА среди россиян новые должности получили президент РПЛ Александр Алаев, который стал заместителем комитета по делам безопасности на стадионах, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, вошедший в комитет по проведению клубных соревнований.

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова в новом цикле будет членом комитета по женскому футболу, руководитель академии РФС Ирина Баранова, вошла в комитет по развитию и технической помощи. Ответственный секретарь контрольно-дисциплинарного комитета РФС Даниил Заморин стал членом юридического комитета УЕФА, а руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова — комитета по массовому футболу.