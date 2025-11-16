11-летняя футболистка «Рубина» получила перелом ноги после наказания от тренера
На тренировке в академии казанского «Рубина» 11-летняя футболистка получила перелом ноги. Тренер команды Юлия Балыкова в качестве наказания заставила девочку перетаскивать тяжелые ворота, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
По информации источника, у спортсменки закрытый перелом 4-й и 5-й плюсневых костей правой стопы.
Родители девочки обратились в полицию. Вероятно, юная футболистка завершит спортивную карьеру. В клубе подтвердили, что травма случилась во время тренировки.
«Рубин» готов оплатить расходы на лечение и реабилитацию. Клуб намерен урегулировать ситуацию без обращения в суд.
Источник: Telegram-канал «Mash на спорте»
