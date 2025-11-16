Футбол
Сегодня, 18:44

11-летняя футболистка «Рубина» получила перелом ноги после наказания от тренера

Анастасия Пилипенко

На тренировке в академии казанского «Рубина» 11-летняя футболистка получила перелом ноги. Тренер команды Юлия Балыкова в качестве наказания заставила девочку перетаскивать тяжелые ворота, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, у спортсменки закрытый перелом 4-й и 5-й плюсневых костей правой стопы.

Родители девочки обратились в полицию. Вероятно, юная футболистка завершит спортивную карьеру. В клубе подтвердили, что травма случилась во время тренировки.

«Рубин» готов оплатить расходы на лечение и реабилитацию. Клуб намерен урегулировать ситуацию без обращения в суд.

Источник: Telegram-канал «Mash на спорте»
Футбол
ФК Рубин (Казань)
  • Alexander Malygin

    Кошмарные действия тренера, но достойное поведение "Рубина" - не отнекиваются, берут на себя ответственность.

    16.11.2025

  • bvp

    Карьера богатая.

    16.11.2025

