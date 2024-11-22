Украина против Тедеско, а Сперцян сыграет с Хвичей. Результаты жеребьевки Лиги наций

И ремейк финала ЧМ-2018.

В Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций. Все пары выглядят так:

Нидерланды — Испания;

Хорватия — Франция;

Дания — Португалия;

Италия — Германия.

Матчи пройдут 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы состоятся 4 и 5 июня, встреча за третье место и финал — 8 июня.

Кроме того, определились участники стыковых матчей:

Стыковые матчи лиг А и В:

Турция — Венгрия;

Украина — Бельгия;

Австрия — Сербия;

Греция — Шотландия.

Стыковые матчи лиг В и C:

Косово — Исландия;

Болгария — Ирландия;

Армения — Грузия;

Словакия — Словения.

Стыковые матчи лиг С и D:

Гибралтар — Латвия;

Мальта — Люксембург.

Лучано Спаллетти и Джанлуиджи Буффон. Фото Reuters

Огненный четвертьфинал?

Все пары в плей-офф получились захватывающими. Так, испанцы, действующие победители чемпионата Европы и одна из лучших сборных мира прямо сейчас, получили вполне удобного соперника — Нидерланды. Последний раз команды играли друг с другом четыре года назад в товарищеском матче (1:1). А на крупном турнире коллективы встречались и вовсе 10 лет назад, многие помнят тот матч — Нидерланды раскатали Испанию 5:1 на чемпионате мира.

Шлейф мундиаля тянется и за другой парой — Хорватии и Франции. Правда, эти двое встречались не в пример чаще испанцев и голландцев — после финала чемпионата мира в России (4:2) между ними прошло уже четыре матча, все в рамках Лиги наций. Кстати, хорваты в этой серии победили лишь однажды — 1:0 в 2022 году. С тех пор сборные не выходили на поле друг против друга.

Италия и Германия выглядит как топовая пара не с точки зрения истории, а по факту силы. Коллектив Лучано Спаллетти почти реабилитировался за провал на Евро успешным выступлением в Лиге наций (омрачило его только поражение от Франции в 6-м туре — 1:3), а немцы и вовсе стали одной из самых результативных команд турнира, настреляв 18 голов на групповом этапе. На домашнем Евро Германия выступила приемлемо, так что актуальная форма у обеих сборных, вероятно, одна из лучших среди всех участников четвертьфинала.

Дания и Португалия — тоже занимательный дуэт. Конечно, в первую очередь для поклонников Криштиану Роналду — форвард хорошо провел групповой этап и наверняка намерен не хуже выступить в плей-офф. К тому же футболист «Аль-Насра» знает вкус победы в Лиге наций (Португалия — первый победитель турнира) и точно захочет ощутить его вновь.

Сборная Бельгии сыграет с Украиной. Фото Reuters

Украина против Бельгии

Украинцы крайне слабо провели групповой этап и только в последнем туре избежали прямого вылета в дивизион С. Получилось даже неплохо, благодаря победе над Албанией (2:1) команда Сергея Реброва может теперь побороться за место в элите через стыковой матч с Бельгией, которая, кстати, при Доменико Тедеско не выглядит очень уж грозной силой.

Откровенно говоря, «Дьяволы» провалили групповой этап Лиги наций еще хуже украинцев — те все же набрали 8 очков. Бельгийцы победили лишь однажды — откровенного аутсайдера, Израиль. И в последнем туре ему же проиграли — в общем, дела у Тедеско с бельгийцами идут плохо. Об отставке не просто шепчут, а уже трубят — так что не факт, что экс-тренер «Спартака» вообще сыграет против Украины.

Сперцян против Кварацхелии

Пожалуй, самая классная и в то же время грустная пара образовалась в стыковых матчах В/С. Армения сойдется с Грузией — российским болельщикам будет интересно посмотреть на представителей (и экс-представителей) РПЛ в деле друг против друга. Но так как в хорошем дивизионе останется только один, следить за этим будет немного печально.

Напомним, за сборную Армении выступает воспитанник «Краснодара» Эдуард Сперцян, а за Грузию — экс-футболист «Рубина» и «Локомотива», ныне играющий за «Наполи», Хвича Кварацхелия.

Действующий победитель Лиги наций — сборная Испании.