Во Франции составили петицию против игры с Израилем. Состоится ли матч Лиги наций?

Выезд израильтян в Италию закончился скандалом.

Во Франции появилась петиция с требованием отменить предстоящий матч с Израилем, сообщает RMC Sport. «Трехцветные» должны сыграть с сине-белыми 14 ноября в 5-м туре Лиги наций на стадионе «Стад де Франс».

К чему призывают авторы петиции?

Авторы петиции не только добиваются отмены встречи, но и призывают ФИФА забанить Израильскую федерацию футбола. Требование поддержал член парламента от левой «Непокоренной Франции» Луи Боярд.

«Устав ФИФА гласит, что федерации должны уважать всеобщие права человека. У нас уже было несколько случаев отстранения России, Белоруссии, ЮАР... Почему бы нам не сделать то же самое с Израилем? Все творится у нас на глазах, невозможно продолжать вести себя так, как будто ничего не происходит», — заявил Боярд.

На данный момент петиция набрала чуть больше 5 тысяч подписей. В ней организаторы, помимо прочего, призывают Израиль «убраться с французских стадионов и не отмывать спортом военные преступления». Также авторы документа обратились к футболистам своей сборной и попросили осудить двойные стандарты ФИФА.

О событии уже высказались местные власти. Депутат от партии президента страны Эммануэля Макрона Матье Лефевр против инициативы. «Я понимаю, что люди могут быть возмущены происходящим. Но я считаю, что события на Ближнем Востоке слишком серьезны. И их нельзя решить петицией. Стигматизировать государство — это не способ защитить гражданское население», — заявил парламентарий.

Лиэль Абада (№11) и Майкл Олисе (№21). Фото Reuters

Власти обещают повышение мер безопасности

А министр внутренних дел Бруно Ретайло и вовсе заявил, что матч состоится — просто его будут лучше охранять. «Мы собираемся адаптировать систему безопасности, поскольку есть риски. Я хотел, чтобы мы переехали, например, на «Парк-де-Пренс» не только из-за вместимости, но и из принципа. Мы находимся во Франции и должны обеспечить общественный порядок. Я надеюсь, это будет хороший момент для спорта и для особых франко-израильских отношений», — цитирует министра RMC.

Охрана на матче с Израилем действительно не помешает — как показывает практика, встречи со сборной этой страны обладают повышенным риском. Так, летом из-за опасений по поводу беспорядков Бельгия перенесла сентябрьскую домашнюю игру Лиги наций против Израиля в Венгрию — футболисты выступали при пустых трибунах.

В Италии не обошлось без инцидентов

Итальянцы не стали переносить свою домашнюю встречу, но предприняли беспрецедентные меры для обеспечения безопасности — на стадион в Удине собрали всех окрестных полицейских. Однако без инцидентов не обошлось — местные болельщики были настроены враждебно, а один безумец даже показал флаг со свастикой, за что немедленно был задержан. Кроме того, до матча прошла пропалестинская демонстрация.

Накануне 5-го тура Израиль занимает последнее место в своей группе Лиги наций — у него четыре поражения и ноль очков. На первом месте идут итальянцы (10), следом — французы (9), третье место — за бельгийцами (4).