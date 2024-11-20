Немцы и голландцы расслабились, Черногория помогла Уэльсу обойти Турцию, Дьекереш оставил за спиной Холанна

Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.

Ничейный вечер

Лига А

К старту заключительного тура все команды данной группы знали свои итоговые места, так что вторник стал для них днем, когда можно было сыграть в свое удовольствие. Тренеры фаворитов, само собой устроили ротацию составов, причем в Нидерландах Роналд Куман поменял всех футболистов. В том числе и это помогло Джастину Клюйверту сыграть в оранжевой футболке впервые с 2018 года — спустя 2266 дней после предыдущего матча. А гол в ворота Боснии организовали представители лучших команд страны, что при обилии легионеров случается нечасто. Вингер ПСВ Ланг навесил с фланга, и форвард «Аякса» Бробби переправил мяч в сетку головой.

Германии в Будапеште, определенно, было сложнее. Все-таки Венгрия совсем не слабый соперник, и 0:4 от голландцев — в значительной степени следствие случившегося с Адамом Салаи. Легенда сборной и один из помощников главного тренера потерял сознание на скамейке запасных и прилично всех напугал. Его, впрочем, уже выписали из больницы, поэтому мадьяры могли сосредоточиться на футболе. Они прилично размяли Нюбеля в первом тайме, а в середине второго вратарь круто спас немцев, не позволив забить Варге.

Доминик Собослаи реализует пенальти в матче Венгрия — Германия (1:1). Фото Reuters

Кипер дал шанс своей команде, которая отличилась при подаче углового. Однако добивание Нмечи после удара Шлоттербека головой не стало победным, так как в добавленное арбитром время мяч попал в руку игроку гостей, и Собослаи исполнил пенальти паненкой. А Нидерланды оставила без победы энергия нестареющего Джеко. Гол ветерана не засчитали из-за офсайда, но он помог отличиться сравнявшему счет Демировичу.

И В Н П М О 1. Германия 6 4 2 0 18-4 14 2. Нидерланды 6 2 3 1 13-7 9 3. Венгрия 6 1 3 2 4-11 6 4. Босния 6 0 2 4 4-17 2

Балканский шок для Турции

Лига В

Одна из двух групп, где в последний игровой день сохранялась интрига, но при этом большинство прогнозов сходилось к самому предсказуемому сценарию. Он предполагал, что Уэльс не упустит второе место, но не сможет обогнать Турцию. Для этого фаворитам было достаточно просто не проиграть, и, кажется, выглядевшие очевидными раскладами их несколько расслабили.

Валлийцы пропустили от Исландии, когда Уорд вытащил сложнейший удар Оскарссона, но, успев вскочить с газона, не сумел перестроиться на добивание Гудьйонсена, и мяч проскочил вратарю между ногами. А вскоре уже вылетевшая в лигу С Черногория с защитником «Рубина» Вуячичем и хавбеком «Акрона» Лончаром в старте забила туркам. Защитник гостей не сумел прервать на фланге пас Тучи от собственной штрафной, и Крстович пустил мяч под дальнюю штангу.

Уэльс разгромил Исландию (4:1). Фото Reuters

На тот момент Уэльс пропускал своего соперника вперед и опускался на третье место, однако к перерыву «драконы» в режиме онлайн уже возглавили группу! Крейг Беллами явно не ошибся, неожиданно сделав ставку на Каллена, и никогда прежде не забивавший за сборную форвард «Суонси» оформил дубль. Турция же, довольно легко отыгравшись, когда Кокчю выкатил мяч под удар Кенану Йылдызу, получила еще один гол в свои ворота перед перерывом. Крстовичу помогли нацеленность на ворота, пас Янковича пяткой и скользкий от проливного дождя газон.

Когда в середине второго тайма Джонсон увеличил перевес Уэльса до двух мячей, все было в руках Турции. Однако после яркого Евро-2024 команда Винченцо Монтеллы упустила все свои шансы. Не забила пенальти на последней минуте в прошлом туре, а сейчас не только не отыгралась — позволила Крстовичу оформить хет-трик. Уилсон, с подката которого началась победная атака валлийцев, добил Исландию «на бис». Уэльс в дивизионе А и повысил шансы попасть в стыки отбора на ЧМ-2026. А Турция, которую прибила хлопнувшая дверью после пяти поражений Черногория, будет пытаться подняться наверх через переходные матчи.

И В Н П М О 1. Уэльс 6 3 3 0 9-4 12 2. Турция 6 3 2 1 9-6 11 3. Исландия 6 2 1 3 10-13 7 4. Черногория 6 1 0 5 4-9 3

Азербайджан вылетел после разгрома

Лига С

Никаких чудес, естественно, не произошло, и Азербайджан вслед за Литвой вылетел в слабейший дивизион, как вторая худшая команда из числа занявших четвертые места. Шведов же гарантированное первое место не расслабило, и уже к перерыву они вели с крупным счетом, а Дьекереш сравнялся с Холанном в списке лучших бомбардиров Лиги наций.

Может быть, форварду «Спортинга» стоило исполнить пенальти в начале второго тайма? Но к точке отправился Исак и проиграл дуэль вратарю. Впрочем, Дьекереш все равно свои голы забил, оформив к финальному свистку покер. Спустя две с половиной недели после того, как — и тоже впервые — сделал это в клубе. Последним шведским игрокам, которому удавалось подобное в турнирных матчах, двадцать лет назад стал Златан Ибрагимович.

Можно сколько угодно рассуждать, что это третий по силе дивизион Лиги наций, а на клубном уровне Дьекереш не выступает в лигах «большой пятерки», только на данный момент именно он — самый эффективный центральный нападающий в мире. Виктор — лучший бомбардир ЛН (9 мячей), Лиги чемпионов и чемпионата Португалии! На дворе только ноябрь, сезон даже не достиг экватора, а в активе шведа с венгерскими корнями уже 32 гола. И что это — если не космос?!