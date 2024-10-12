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Мистический матч сборной Украины. На стадионе погас свет, а Хвичу будто подменили

Сборная Украины обыграла Грузию в матче Лиги наций
Артем Белинин
Корреспондент
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Зурико Давиташвили и Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
Георгий Мамардашвили.
Фото Global Look Press
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Первая победа за много месяцев.
Лига наций B. Группа 1
11 окт, 21:45. Poznan Stadium (Познань)
Украина
1:0
Грузия

Сборной Украины позарез требовалась победа над Грузией. И дело даже не в политике (в последнее время между двумя странами прохладные отношения), а в чисто футбольной плоскости — команда Сергея Реброва натурально тонула с самого Евро-2024.

В Германии желто-синие не вышли из группы, а дальше невезение перенеслось на Лигу наций, где они проиграли два матча из двух. Провал с Грузией, вероятно, стал бы фатальным для штаба Реброва. Болельщики уже не стеснялись в выражениях после поражения от Чехии.

Несмотря на важную задачу, выполнить ее было непросто. Во-первых, в сборной Украины бушует эпидемия травм: до Польши не доехали Лунин, Миколенко, Зинченко, Ермоленко, Малиновский, Цыганков — и это даже не весь список. На матч с Грузией команда гарантировано осталась без сильного опорника — Тарас Степаненко оказался не в кондициях. Его на поле заменил Иван Калюжный, который в иных условиях вряд ли бы добрался до сборной.

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Во-вторых, победить Грузию было проблемой из-за самой Грузии — команда Вилли Саньоля в каком-то смысле полный антагонист украинцев в последние месяцы. На Евро выступили успешно, в Лиге наций лидируют (внезапно!), про травмы вообще не слышали. В Польшу приехали сильнейшие — включая вратаря Мамардашвили и нападающих Кварацхелию с Микаутадзе.

Против победы Украины было как будто бы вообще все (а может и против чьей-либо победы вообще, кто его знает). Началось с газона — покрытие «Городского стадиона» в Познани явно не соответствовало уровню Лиги наций и к успеху не располагало. Поле было не на сто процентов стыдным, но вызывало вопросы — особенно в районе штрафных.

Георгий Мамардашвили.
Фото Global Look Press

Но это ладно — страны разные, газоны тоже. А вот тот факт, что на 7-й минуте у одного из ассистентов арбитра сломался флажок, уже должен был насторожить. Но совсем зловещей ситуация стала на 13-й (да что ж такое) минуте — на стадионе частично погас свет. Его не было около пяти минут, рефери даже на короткое время увел команды в подтрибунку — но вскоре все починили, и игра возобновилась.

И когда, как не в таком немного мистическом матче должен был сверкнуть самый, пожалуй, комичный персонаж сборной Украины — Михаил Мудрик? Вингер, некогда с помпой переехавший в «Челси» за огромные деньги, последний раз забивал за клуб в мае, за сборную — в марте. С тех пор молчит — в «Челси» его уже не расценивают как основного. В сборной пока терпят, но регулярно возникают вопросы.

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В этот раз Реброву некуда было деваться — помним про эпидемию травм — так что Мудрик вышел. И на 35-й минуте забил! Причем очень красиво — срезал угол, пробежал вдоль штрафной и всадил низом. Мамардашвили был бессилен.

Надо сказать, что и до пропущенного гола, и после него Грузия не особо оказывала украинцам сопротивление. Желто-синие поддавливали, грузины оборонялись, и такая ситуация сохранялась около часа. Единственное, чем могли похвастаться подопечные Саньоля — что к середине второго тайма несколькими меткими контратаками они посадили на желтые карточки трех защитников и одного украинского опорника.

Но так как за это очков не дают, примерно за 20 минут до конца грузины наконец вышли из анабиоза. Разыгрались Хвича и Микаутадзе, на поле появился оформивший не так давно хет-трик в чемпионате Франции (и хорошо знакомый фанатам «Рубина») Зурико Давиташвили — и пошли стеночки, финты, забегания...

На 88-й минуте Давиташвили даже забил, хитро обманув Трубина (как же медленно мяч катился в ворота!), но гол отменили из-за офсайда Кварацхелии. Хвича, откровенно говоря, матч вообще провалил — в последние 15 минут он имел как минимум три момента (опасный штрафной, собственный удар и момент с офсайдом) чтобы перевернуть игру, но запорол все.

В добавленное время украинцы успешно отбились. Команда Реброва минимально победила и прервала многомесячную черную полосу, начавшуюся еще на Евро. Могут ли украинцы быть довольны такой победой? Вряд ли. Но с другой стороны, учитывая обстоятельства, какой-то иной у них быть и не могло.

Хвича Кварацхелия
Лига наций УЕФА
Сборная Грузии по футболу
Сборная Украины по футболу
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