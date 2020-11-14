Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    Лига наций

«Россия будет играть иначе, чем с Молдавией». Главный тренер сборной Турции — о воскресном матче

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Корреспондент
14 ноября 2020, 20:05
Шенол Гюнеш. Фото AFP
Шенол Гюнеш. Фото AFP
Теги:
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш на пресс-конференции перед игрой Лиги наций высказался о том, как будет играть российская команда, и о здоровье своих игроков.
Станислав Черчесов и&nbsp;Георгий Джикия.«Джикия будет капитаном в матче с Турцией». Черчесов перед важной игрой Лиги наций

— Уверен, что Россия будет играть агрессивно, ей нужно побеждать, чтобы забраться как можно выше в рейтинге ФИФА и получить более высокую корзину на жеребьевке чемпионата мира, — сказал Гюнеш. — Россия провела хороший матч с Молдавией. Но понятно, что в воскресенье будет совсем другая игра с другими эмоциями. Каждый новый матч не похож на предыдущий. Что я думаю о Соболеве, который, скорее всего, заменит Дзюбу? Он хороший футболист, играет хорошо.

— Нет ли зараженных в команде, учитывая историю с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой, который в среду вышел играть против вас, будучи больным ковидом?

— Конечно, мы провели тесты, результаты пока отрицательные. На состав команды это не повлияет. Мы сейчас живем в особое время, нужно принимать все меры предосторожности. Я ношу маску и веду себя аккуратно, но нужно, чтобы все это делали.

— Что вы думаете о словах полузащитника сборной Германии Тони Крооса, который назвал футболистов марионетками в руках ФИФА и УЕФА и сказал, что не понимает смысла товарищеских матчей и Лиги наций?

— Трудно играть три матча за 10 дней вне зависимости от того, клуб это или сборная. Но нам нужно завершить все турниры, сделать свою работу.

Стадион &laquo;Шюкрю Сараджоглу&raquo;.Культ флага и жар патриотизма. Что происходит в Стамбуле перед матчем Турция — Россия

Окай Йокушлу: «Смолов научил некоторым русским словам»

Помимо Гюнеша, в пресс-конференции также принял участие и полузащитник Окай Йокушлу.

— В последних четырех матчах мы не побеждали, так что цель — выиграть, — сказал он. — У нас есть для этого необходимый потенциал. Знаю, что в последних матчах мы не очень хорошо проводили первый тайм, но потом прибавляли после перерыва. Постараемся в этот раз играть активно с самого начала.

— Федор Смолов, с которым вы играли в «Сельте», опубликовал в своем Instagram видео, в котором попросил вас и мексиканца Араухо что-нибудь сказать. Слова были не особо цензурные. С тех пор пополнили словарный запас?

— Да, некоторые слова выучил, но вряд ли смогу что-то сказать.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 6603
Все опросы
Как завершится матч Лиги наций Турция — Россия?
Победой России
23.9%
Ничьей
25.4%
Победой Турции
50.7%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Гирин все материалы автора
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир