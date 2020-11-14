Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш на пресс-конференции перед игрой Лиги наций высказался о том, как будет играть российская команда, и о здоровье своих игроков.

— Уверен, что Россия будет играть агрессивно, ей нужно побеждать, чтобы забраться как можно выше в рейтинге ФИФА и получить более высокую корзину на жеребьевке чемпионата мира, — сказал Гюнеш. — Россия провела хороший матч с Молдавией. Но понятно, что в воскресенье будет совсем другая игра с другими эмоциями. Каждый новый матч не похож на предыдущий. Что я думаю о Соболеве, который, скорее всего, заменит Дзюбу? Он хороший футболист, играет хорошо.

— Нет ли зараженных в команде, учитывая историю с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой, который в среду вышел играть против вас, будучи больным ковидом?

— Конечно, мы провели тесты, результаты пока отрицательные. На состав команды это не повлияет. Мы сейчас живем в особое время, нужно принимать все меры предосторожности. Я ношу маску и веду себя аккуратно, но нужно, чтобы все это делали.

— Что вы думаете о словах полузащитника сборной Германии Тони Крооса, который назвал футболистов марионетками в руках ФИФА и УЕФА и сказал, что не понимает смысла товарищеских матчей и Лиги наций?

— Трудно играть три матча за 10 дней вне зависимости от того, клуб это или сборная. Но нам нужно завершить все турниры, сделать свою работу.

Окай Йокушлу: «Смолов научил некоторым русским словам»

Помимо Гюнеша, в пресс-конференции также принял участие и полузащитник Окай Йокушлу.

— В последних четырех матчах мы не побеждали, так что цель — выиграть, — сказал он. — У нас есть для этого необходимый потенциал. Знаю, что в последних матчах мы не очень хорошо проводили первый тайм, но потом прибавляли после перерыва. Постараемся в этот раз играть активно с самого начала.

— Федор Смолов, с которым вы играли в «Сельте», опубликовал в своем Instagram видео, в котором попросил вас и мексиканца Араухо что-нибудь сказать. Слова были не особо цензурные. С тех пор пополнили словарный запас?

— Да, некоторые слова выучил, но вряд ли смогу что-то сказать.