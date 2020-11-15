Как погубить идеальный план на игру. Инструкция от сборной России

Команда Станислава Черчесова в меньшинстве проиграла Турции в Лиге наций

Официальный Twitter сборной России удивил расстановкой на игру с Турцией. Была приведена схема 5-2-3 — давно ли вы видели такую от Черчесова? А на позиции правого латераля оказался... Зобнин! Конечно, эта позиция стала для Романа привычной в «Спартаке» при Доменико Тедеско. Однако главный тренер национальной команды еще в сентябре подчеркивал, что рассматривает Зобнина в качестве игрока середины поля.

Впрочем, место правого защитника занял Кузяев. Расстановка — действительно 5-2-3 с Черышевым, Заболотным и Алексеем Миранчуком в атаке.

Сборная Турции подготовилась — в составе все сильнейшие. Центральный защитник Мерих Демирал («Ювентус»), опорник Окай Йокушлу («Сельта»), атакующий хавбек Хакан Чалханоглу («Милан»), нападающий Дженк Тосун («Эвертон»). А еще — доставивший проблем в октябре Дженгиз Юндер («Лестер»). Преображение Турции во втором тайме последнего матча с Россией (1:1) — его заслуга. Кто еще мог добавить скорости и креатива команде Шенола Гюнеша?

Грамотный план на игру

Сборная России начала матч здорово, полностью выполняя тренерскую установку. Бросились в глаза три составляющие плана на игру.

1. Интенсивный прессинг по защитникам, из-за которого соперник вообще не мог выйти в атаку. Турецкий вратарь вынужденно играл длинно, но передачи прилетали на голову Кудряшову или Джикии.

Давление и привело к голу Черышева.

Турецкий голкипер подсунул мяч Мериху Демиралу, а того опередил расположившийся высоко Миранчук. Прострел Кузяева — гол Дениса.

2. Вариативное нападение. Казалось бы, Заболотный — габаритный форвард. Значит, уместны длинные забросы вперед и кроссы с флангов. Такие передачи поначалу вообще не использовались. С бровки даже кричали: «Подавай!» И первый же кросс от Кузяева привел к удару Заболотного.

Однако проходили и комбинации. Особенно слева, где Черышев смещался в центр (как и в «Валенсии»), а Жирков действовал по всему флангу. Кроме того, высоко поднимался Зобнин — в стиле своей гибридной позиции «восьмерка — десятка» в «Спартаке».

3. Вариант Б. Быстрый гол создал возможность использовать контратакующую тактику. Она подходила под 5-2-3 и скоростное нападение в лице Черышева и Миранчука, а также была уместна в игре со сборной Турции. Товарищеский матч с Хорватией (3:3) показал, что турки ужасно обороняются против забросов за спину.

Все было замечательно: прессинг, выход из обороны в атаку через короткий пас, контроль мяча, доходивший до 60%. До удаления Семенова. Мы часто критикуем центральных защитников сборной, но это не тот случай. Андрея подставил Оздоев, срезавший мяч по направлению к своим воротам ударом через себя. Фол на Дженке Тосуне — неизбежность.

? Андрей Семенов получил прямую красную карточку за фол на подступах к штрафной. Сборная России продолжает встречу в меньшинстве.



? #ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/680FslbOdr — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020

Плохое и хорошее

В большинстве Турция моментально раскрылась. Что делал соперник?

1. Зарабатывал «стандарты» и ауты. Один из таких привел к голу Кенана Карамана. Обратите внимание, сколько свободы на левом фланге было у Джанера Эркина, отдавшего результативный пас.

2. Подавал в штрафную площадь — логичное решение, учитывая наличие Дженка Тосуна.

3. Рассчитывал на индивидуальную технику футболистов. Удивил даже не Дженгиз Юндер, а центральный защитник Каан Айхан, поднимавшийся высоко.

4. Контратаковал. Почему бы и нет? Если Черышев дважды подряд ошибся в середине поля. Второй ляп оказался роковым.

Замена Дениса понятна. Во-первых, причиной стали обрезы вблизи своих ворот. Кроме того, нужен был игрок, выполнявший бы кроссы. Караваев и Кузяев привыкли так играть в «Зените» — навешивать на Дзюбу и Азмуна. В случае с Турцией кроссы должны были идти на Заболотного.

Ясно, что причина поражения не только в тактике. Два пропущенных гола за шесть минут в первом тайме — это психология. То же самое можно сказать о неудачной игре Джикии против Озана Туфана, предшествовавшей назначению пенальти во второй половине встречи.

Впрочем, отметим и хорошее. Это не только реализация идеального плана на игру до удаления Семенова. Но и реакция в перерыве.

Сработала замена Черчесова. В центре поля больше никто не обрезался, а Караваев и Кузяев организовали второй гол сборной России.

Вячеслав привык на скорости проходить по флангу. Далер же в очередной раз доказал: универсальность — его сильное качество, в том числе в центре чужой штрафной.

Во-вторых, игра сборной России во втором тайме напоминала действия «Севильи» в матче Лиги чемпионов против «Краснодара» (3:2). Да, меньшинство. Но такое, что соперник тянет время.

Вот итоговые показатели: 50% на 50% по владению мячом и 18-16 по ударам (8-5 в створ) в пользу сборной Турции. Зато у соперника 22 потери мяча (у России — 12). Вот что значит высокий прессинг! И это вдесятером!

Нужен ли сборной Дзюба?

С одной стороны, жаль, что изначальный план на игру развален столь нелепым образом. Прессинг смотрелся здорово! С другой, понравилась реакция сборной России на проблемы. Давление, скорости, комбинации... В меньшинстве команда играла креативнее, чем в полном составе. Начинаешь задумываться: а нужен ли такой сборной Дзюба? Ведь без него играют-то интереснее! Вот только не так эффективно. Неудачная серия продолжается.

В материале использована статистика whoscored.com