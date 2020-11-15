Российская команда, играя в меньшинстве с 24-й минуты, уступила в Стамбуле сборной Турции (2:3)

Лига наций В. Группа 3

Турция — Россия — 3:2 (2:1)

Голы: Черышев, 11 (0:1). Кенан Караман, 26 (1:1). Дженгиз Юндер, 32 (2:1). Дженк Тосун, 51 — с пенальти (3:1). Кузяев, 57 (3:2).

Турция: Гюнок, Зеки Челик (Озан Кабак, 64), Каан Айхан, Мерих Демирал, Джанер Эркин, Дженгиз Юндер (Дениз Тюрюч, 64), Окай Йокушлу, Озан (Махмут Текдемир, 86), Хакан Чалханоглу (Юсуф Языджи, 86), Кенан Караман, Дженк (Ирфан Кахведжи, 80).

Россия: Гильерме, Кузяев (Ант.Миранчук, 70), Семенов, Джикия, Кудряшов, Жирков, Ал.Миранчук (Ионов, 79), Зобнин (Фомин, 79), Оздоев, Черышев (Караваев, 37), Заболотный (Ерохин, 70).

Предупреждения: Мерих Демирал, 49. Зобнин, 54. Дженк, 55. Джикия, 55. Дженгиз Юндер, 58. Кудряшов, 73. Фомин, 89.

Удаление: Семенов, 24 (фол последней надежды).

Судьи: Марчиняк. Сейка, Сокольницки (все — Польша).

15 ноября. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу».

От футбола в Стамбуле не укрыться даже в эпоху ковида, хотя вряд ли это какой-то секрет. Равно как от висящих всюду национальных флагов, пения муэдзина и котов — они тут встречаются на улицах почти так же часто, как и люди. И явно чувствуют себя хозяевами города. Подкармливают их тут охотно. Например, рядом со входом в один супермаркет стоит корытце с рядком из трех мисок с кормом. Рядо- штук пять котов, которые не стесняются заходить внутрь и внимательно смотреть на покупателей у касс. А вдруг что перепадет?

Футбол же напоминает о себе внезапно. Вот, скажем, барбершоп — на витрине фото хозяина с футболистами «Истанбул ББ», в том числе Адебайором, поигравшим в Стамбуле в 2017-2019 годах. Мол, все стригутся у него. Конечно, может, это и фотошоп. Да и находится барбершоп в где-то в километре от стадиона «Фенербахче». Но идея занятная. Было бы забавно увидеть что-то подобное в Москве — раз, витрина, а на ней хипстерского вида цирюльник с Зобниным, Джикией и Максименко.

Такая вот реклама на барбершопе в Стамбуле — типа тут стригут футболеров «Истанбул ББ», и даже Адебайор сюда заходил. Причем находится в Кадыкее, в паре сотен метров от стадиона «Фенера», кому тут нужен этот ББ

Но идея занятная pic.twitter.com/k1ItMeJXun — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 15, 2020

А вот телефонная будка в виде бутсы отдает каким-то мещанством. Да и странно видеть этот артефакт в 2020 году, когда и городские-то телефоны мало у кого остались, главным образом у людей старшего поколения.

Понятно, что вряд ли работает (хотя кто знает), но занятно. Цвета, естественно, желто-синие pic.twitter.com/XiDHueWyPw — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 15, 2020

Возле стадиона «Шюкрю Сараджоглу» было ожидаемо пустынно — матч без зрителей (хотя несколько десятков людей все же сидели в ложах — официальные лица, гости федерации и так далее). Находящийся на первом этаже одной из трибун супермаркет не прекращал свою работу — продавался даже алкоголь, а народ из окрестного района спокойно занимался воскресным шопингом. Тем не менее пара мужичков торговала шарфами. В том числе были и двусторонние — с цветами и эмблемами двух команд, которые обычно выпускают к конкретным матчам. В данном случае это казалось удивительным. Все оказалось просто: шарфы были еще с матча Турция — Россия 2016 года, первого для Станислава Черчесова во главе национальной команды. Где только нашли запасы?

Стамбул, Турция — Россия. Матч без зрителей, но перед стадионом пара мужиков торгует шарфами. Есть двусторонние — с товарищеского матча 2016 года. Где только нашли запасы pic.twitter.com/4NiNoLEGpI — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 15, 2020

Отдавали почти за бесценок — два евро. Во всяком случае, именно такую цену назвали мне. Торговля шла не то чтобы бойко, но проходившая мимо стадиона группа подростков (а «Шюкрю Сараджоглу» очень плотно вписан в жилую застройку, и вообще непонятно, как там расходятся 40 тысяч человек в обычное время) под общий смех соблазнилась одним.

Перед матчем один из главных вопросов Черчесову был про состояние Заболотного, Ерохина и Лесового. Тот ответил, что, возможно, кто-то из них выйдет в стартовом составе. Однако на деле все оказалось еще интереснее. Действительно, в основе был Заболотный, но главным стало изменение схемы с привычной в последние пару лет 4-2-3-1 на 3-4-3 — с защитой в три человека наши не играли со времен ЧМ-2018. Причем справа на фланге расположился не Зобнин, которому эта роль привычна по «Спартаку», а Кузяев.

Турция — Россия. Сверху отлично видно, что наши играют защиту в три (ну или в пять, не суть) pic.twitter.com/9gYiRVDL7D — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 15, 2020

Поначалу ход Черчесова работал отлично. Турки к нему явно были не очень готовы и не вполне понимали, что делать, особенно в начальной фазе владения. Там, кстати, был интересно — когда вратарь Фехми Гюнок хотел разыграть мяч, на центральных защитников выдвигались Черышев и Алексей Миранчук, а Заболотный опекал опорного хавбека. Собственно, так и случился гол. Алексей Миранчук обокрал защитника после паса от голкипера, отпасовал на Кузяева, а тот вывел на пустые ворота Черышева.

Все сломал ляп Оздоева. Или несчастный случай — как хотите. Что заставило хавбека «Зенита» делать пас назад через себя? Его никто не накрывал, можно было принять мяч, ну или просто ударить его вперед.

? Андрей Семенов получил прямую красную карточку за фол на подступах к штрафной. Сборная России продолжает встречу в меньшинстве.



? #ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/680FslbOdr — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020

И, конечно, не очень здорово, что сборная как будто растерялась. Не лучшим образом сработал и Черчесов. Поначалу он решил сохранить игру в три защитника — Кудряшов ушел на место удаленного Семенова, а левым центральным стал Жирков, которому по флангу должен был помогать Черышев. Но двое последних, судя по всему, так и не поняли, как им взаимодействовать в этом случае. Так пришел второй гол в ворота Гильерме. Жирков пошел открываться вперед по бровке, мяча не получил, и образовалась свободная зона размером с гектар. Да еще и Оздоев слишком прижался к центральным защитникам — у Дженгиза Юндера была уйма времени прицелиться и пробить.

Только после этого Черчесов решился на перестановки — выпустил Караваева вместо Черышева и перестроился на защиту «в четыре». Кузяев же ушел налево в группу атаки, помогая Заболотному и Алексею Миранчуку. В цифровом выражении это было 4-2-3.

Впрочем, стоит отдать должное и туркам, которые, почувствовав слабину, грамотно и цепко придушили соперников активностью и прессингом. На разминку они вышли под духоподъемную музыку прямо как из исторического блокбастера. Продолжали бравурные мелодии играть и дальше — это реально дает мощный настрой.

Турция — Россия. Турки вышли на разминку под духоподьемный музон словно из исторического блокбастера pic.twitter.com/ltmm804UMk — Dmitry Girin (@DmitryGirin) November 15, 2020

Безусловно, ключевые решения польского рефери Шимона Марчиняка были спорными — и удаление Семенова, и назначение пенальти не выглядели очевидными. Впрочем, на повторе, когда камера направлена от центра поля к воротам — а именно так виделся момент с 11-метровым глазами Марчиняка, — и правда кажется, что Кузяев не успел коснуться мяча. А ВАР на матчах Лиги наций нет. С другой стороны, то, как Дженгиз Юндер в этом моменте «раздел» Джикию, пробросив мяч ему между ногами, тоже показательно.

Тем не менее сборной России стоит отдать должное. Во втором тайме она показала довольно приличный футбол, если учесть, что играла в меньшинстве. Россияне забили один гол — свежий Караваев вскрыл левый фланг турецкой обороны, где явно недорабатывал Джанер Эркин. Могла и сравнять — Гюнок вытащил мяч из-под перекладины после удара того же Караваева. Да и по репликам футболистов, а их на пустом стадионе слышно довольно хорошо, было понятно, что с настроем все в порядке — он вполне рабочий.

Но в итоге — поражение и пятый матч подряд без победы. Шансы на вторую корзину при жеребьевке ЧМ-2022 уплывают, да и первое место в группе Лиги наций подвисло.