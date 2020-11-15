Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил свое мнение о матче в Стамбуле. Оно — критическое

— Сборная России могла добиться положительного результата. Но вопросы к ней, конечно, есть, — говорит Орлов. — Как можно так играть в защите? Зачем выпускать Семенова? Он же явно выпадает. Ну о чем тут говорить... Когда включаешь Семенова в состав — жди беды. Андрей же в каком-то матче привез в одиночку два мяча. Уровень наших центральных защитников вызывает серьезнейшие опасения. Джикию тоже не считаю надежным футболистом. Нестабильно действует, заводится на ровном месте. Дефицит исполнителей, ей-богу, трагедия.

Туркам помог судья? Липовый пенальти? Сложно сказать, непростой момент. Возможно, Кузяев сыграл в мяч. Но ведь хавбек прыгал в соперника двумя ногами. Арбитр расценил это как безумное действие. Я, честно говоря, не понял, кто был раньше на мяче. Судья принял такое решение. Понимаете, чтобы побеждать, нужно действовать без провалов сзади. Многовато ошибок в центре поля, много неточных передач.

Оздоев спровоцировал фол Семенова? Да, Магомед сыграл неумно, такие трюки ему, к сожалению, свойственны. В этом все и дело... Оздоев какой-то небрежный, не хватает сосредоточенности. Таков его уровень. Но ведь Семенов тоже проиграл позицию! Фактически за голову хватал турка. Однозначно красная карточка. Как его можно тут оправдать? Защитник лишил соперника возможности забить. При этом Джикия в том эпизоде сильно отставал...

Конечно, наши ребята молодцы, что не опускали рук, боролись при счете 1:3, забили второй, могли вытащить встречу. Появился боевой настрой по сравнению с игрой в Кишиневе. В плане самоотдачи эти матчи — небо и земля. Турки, конечно, удивили. Как можно было так играть в большинстве? Мы вдесятером их просто-напросто затоптали!

Считаю, нам не хватило Дзюбы — давил бы, нагнетал. Артем и прикрикнуть может на партнеров, и сам организовать атаку, оттягивает на себя защитников. Это — фигура. Фактически мы сделали туркам подарок, не взяв Артема.

Да и с Сербией без него придется на поле выходить. Но почему? Кто-то может мне это объяснить? Что случилось-то? Главный тренер считает, что ему надо отдохнуть? Ну Артем уже пропустил два матча — и как сыграла сборная? Черчесов «горит»!

И я не уверен, что с сербами мы без Дзюбы добьемся положительного результата. Боюсь, балканцы нас «не отпустят» — с такими-то дырами в обороне, обрезами. Что получаем на выходе? Команда теряет очки, баллы, опускается в рейтинге ФИФА. Не взяв Дзюбу, Черчесов наказал сборную. Вот в чем весь парадокс. И причем повод был более чем сомнительный. Мы же узнаем сейчас разные подробности. Выходит, те, кто вбросил это видео в Сеть, добились своего? Так? Хм. Тогда зачем идти на поводу футбольных террористов? Не понимаю... Против «Краснодара» Дзюба действовал очень полезно.

Заболотный — это, конечно, не то. Пока он, образно говоря, ученик средней школы. Соболев? Не готов к игре на таком уровне, кстати, как и Чалов. Нужно бороться все 90 минут, держать темп. Заболотный вроде бы здоровый парень, но в единоборствах почему-то несилен.

Я бы выделил Кудряшова и Караваева. Во втором тайме эти ребята начали выгрызать мячи, играли со страстью. Как и подобает! Взяли на себя лидерские функции. Все наши футболисты должны действовать именно в таком ключе! Нужно быть профессионалами.

Алексей Миранчук? Мне кажется, уехав в Италию, хавбек изменился в лучшую сторону. Стал более боевитым, злым, чаще берет игру на себя. Должна быть харизма. Вот Юра Жирков держит уровень столько лет, молодец. Если бы рядом с ним на поле еще были люди, которые бы его понимали...

Могли победить, вдесятером топтали турок. Но уступили... Сборной надо решать проблемы с составом, про которые я сказал выше. Тренерам нужно что-то придумать с позицией центральных защитников. Над Черчесовым ведь не висит сейчас меч, он доказывает, что находится на своем месте. Значит, имеет право на поиск, эксперимент. Ну и ситуация с Дзюбой, повторю, мне видится странной.