Украинцы требуют отставки Реброва. Тренер психует на интервью, команда — без очков в Лиге наций
Полоса неудач
Сборная Украины в кризисе. Под руководством Сергея Реброва украинцы уже провалили Евро-2024, не выйдя из группы с последнего места, а теперь погрязли в проблемах на старте Лиги наций.
7 сентября желто-синие уступили сборной Албании 1:2 в матче 1-го тура группы. И по результату, и по игре украинцы выглядели хуже албанцев и заслуженно уступили. Команда Реброва не воспользовалась шансом на реабилитацию и во втором туре против Чехии — украинцы выглядели бодрее, чем в первом матче, но все равно проиграли 2:3.
В пяти последних встречах у сборной Украины всего одна победа — над Словакией на Евро. В остальных матчах — три поражения и ничья. Каждая потеря очков обходится команде Реброва очень дорого.
Побег с флеш-интервью
Негативные результаты привели к тому, что тренер явно начал нервничать. На флеш-интервью после игры с Чехией Ребров отвечал дерзко.
— Как вам игра и что происходит со сборной?
— А что происходит со сборной?
— Второе поражение подряд. Снова плохой первый тайм. Все ли устраивает?
— Меня не все устраивает, но сегодня нет никаких замечаний. Я благодарен игрокам, но мы играли против очень сильной сборной, которая играла дома.
— Многие сборные улучшили свой уровень игры. А где были мы?
— Не знаю, где были вы. Мы готовились, играли. Считаю, что готовились очень хорошо, а ребята продемонстрировали большее желание, больше пытались выиграть игру, чем против Албании.
На последний вопрос корреспондента Ребров отвечать и вовсе не стал — суть диалога неясна (были проблемы в трансляции), но тренер желто-синих ушел, не дослушав собеседника. Журналист только успел сказать ему вслед, что вопросы еще не закончились.
На Украине призывают уволить тренера
Очевидно, негативные результаты, продолжающиеся уже несколько месяцев, дорого обходятся сборной и раздражают болельщиков. Многие из них начали активно выступать за отставку Реброва.
Так, один из украинских спортивных порталов устроил в социальных сетях опрос, в котором поинтересовался — надо ли уволить Реброва? 72 процента опрошенных ответили утвердительно.
В особенности людей возмутило послематчевое интервью. «Ничего себе! Со сборной, которая еще пару лет назад Албанию не заметила и Румынии точно не проиграла бы, вообще ничего не произошло. Имел бы совесть — заявил бы об отставке», — написал один из пользователей.
«Петраков, по крайней мере, держал удар и хоть хамил, но свою вину в поражениях всегда признавал как мужественный человек. Ребров мало того, что опозорился со сборной, но еще и повел себя недостойно после игры. Позор», — поддержал другой болельщик.
«Одно грустно: с таким тренером стареет довольно неплохое поколение игроков, которое при правильной организации могло бы наделать шума», — сожалеет один из пользователей.
Сборная Украины занимает последнее место в группе 1 дивизиона В Лиги наций с двумя поражениями в двух матчах. Лидирует Грузия — в ее активе шесть очков.