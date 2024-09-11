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Украинцы требуют отставки Реброва. Тренер психует на интервью, команда — без очков в Лиге наций

Тренер Украины Ребров ответил на вопрос об отставке после двух поражений подряд
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Ребров.
Фото Global Look Press
Желто-синие проиграли в обоих сентябрьских матчах.

Полоса неудач

Сборная Украины в кризисе. Под руководством Сергея Реброва украинцы уже провалили Евро-2024, не выйдя из группы с последнего места, а теперь погрязли в проблемах на старте Лиги наций.

7 сентября желто-синие уступили сборной Албании 1:2 в матче 1-го тура группы. И по результату, и по игре украинцы выглядели хуже албанцев и заслуженно уступили. Команда Реброва не воспользовалась шансом на реабилитацию и во втором туре против Чехии — украинцы выглядели бодрее, чем в первом матче, но все равно проиграли 2:3.

В пяти последних встречах у сборной Украины всего одна победа — над Словакией на Евро. В остальных матчах — три поражения и ничья. Каждая потеря очков обходится команде Реброва очень дорого.

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Побег с флеш-интервью

Негативные результаты привели к тому, что тренер явно начал нервничать. На флеш-интервью после игры с Чехией Ребров отвечал дерзко.

— Как вам игра и что происходит со сборной?

— А что происходит со сборной?

— Второе поражение подряд. Снова плохой первый тайм. Все ли устраивает?

— Меня не все устраивает, но сегодня нет никаких замечаний. Я благодарен игрокам, но мы играли против очень сильной сборной, которая играла дома.

— Многие сборные улучшили свой уровень игры. А где были мы?

— Не знаю, где были вы. Мы готовились, играли. Считаю, что готовились очень хорошо, а ребята продемонстрировали большее желание, больше пытались выиграть игру, чем против Албании.

На последний вопрос корреспондента Ребров отвечать и вовсе не стал — суть диалога неясна (были проблемы в трансляции), но тренер желто-синих ушел, не дослушав собеседника. Журналист только успел сказать ему вслед, что вопросы еще не закончились.

Гол Владислава Ваната в ворота Чехии — 2:3.
Фото Reuters

На Украине призывают уволить тренера

Очевидно, негативные результаты, продолжающиеся уже несколько месяцев, дорого обходятся сборной и раздражают болельщиков. Многие из них начали активно выступать за отставку Реброва.

Так, один из украинских спортивных порталов устроил в социальных сетях опрос, в котором поинтересовался — надо ли уволить Реброва? 72 процента опрошенных ответили утвердительно.

В особенности людей возмутило послематчевое интервью. «Ничего себе! Со сборной, которая еще пару лет назад Албанию не заметила и Румынии точно не проиграла бы, вообще ничего не произошло. Имел бы совесть — заявил бы об отставке», — написал один из пользователей.

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«Петраков, по крайней мере, держал удар и хоть хамил, но свою вину в поражениях всегда признавал как мужественный человек. Ребров мало того, что опозорился со сборной, но еще и повел себя недостойно после игры. Позор», — поддержал другой болельщик.

«Одно грустно: с таким тренером стареет довольно неплохое поколение игроков, которое при правильной организации могло бы наделать шума», — сожалеет один из пользователей.

Сборная Украины занимает последнее место в группе 1 дивизиона В Лиги наций с двумя поражениями в двух матчах. Лидирует Грузия — в ее активе шесть очков.

Сергей Ребров
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Украины по футболу
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