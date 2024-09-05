Уморительная речь Черчесова: подколол журналиста, пококетничал с норвежцем и назвал оружие против Холанна

Станислав Саламович в топовой форме.

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов раздал огня на пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Норвегией. Российский коуч энергично и максимально иронично отвечал на вопросы журналистов — не только на русском, но и на английском.

Иронизировал над конфликтом с казахским журналистом

Станислав Черчесов стартовал в Казахстане мини-конфликтом с местным журналистом Нурсултаном Курманом, который на инаугурационной пресс-конференции задавал вопросы тренеру на казахском языке, который тренер не понимал. Тогда Черчесов спрашивал у журналиста: «По-осетински можно тебе отвечать?» Позже Станислав Саламович начал учить казахский, а конфликт между ними был улажен.

Пресс-конференцию перед матчем с Норвегией он начал с того, что попросил переводчика не переводить вопросы. А во время диалога с этим журналистом подколол его немецкой фразой «Bitte schon» (пожалуйста. — Прим. «СЭ») и подчеркнул: «Я же изучаю языки». Когда Курман позже задал еще один вопрос, Черчесов вновь кивнул переводчику: «Не надо, я все понял. Его я точно понимаю!»

Заботился о норвежском журналисте

Далее состоялся забавный диалог с норвежским журналистом, который не понимал, о чем говорят в зале (перевода на английский не было). Станислав Саламович любезно ответил на вопрос скандинава на английском, а чуть позже вежливо поинтересовался, все ли норвежец понял. При этом Черчесов активно жестикулировал и подчеркивал, что готов помочь репортеру с переводом.

Рассказал, как остановит Холанна

Эрлинг Холанн — главная угроза для сборной Казахстана. Нападающий «Манчестер Сити» начал сезон с семи голов в трех турах АПЛ и явно постарается в ближайших матчах обогнать лучшего бомбардира в истории сборной Йергена Юве, который забил всего на два мяча больше (33 против 31). Черчесов рассказал, каким способом остановит страйкера — идею ему подкинул Пеп Гвардиола: «Хорошо, что он подсказал нам, что этот вид оружия не работает. Попробуем более надежный — АКМ», — пошутил россиянин.

Объяснил, почему сборная тренировалась рано утром

Казахстанцы вышли на тренировку рано утром, что вызвало вопросы у местных журналистов. Станислав Саламович объяснил решение заботой о репортерах, чтобы они пришли свежие и объективно передали происходящее: «Чтобы вы встали вовремя, свежие пришли, а то к вечеру, глядишь, уже кто-то сходил бы в барчик. А потом вы бы нетрезвым взглядом все увидели и что-нибудь не то написали. Поэтому я вам такого шанса не дал».

Какое положение у сборной Казахстана

Матч 1-го тура группового этапа Лиги наций между Казахстаном и Норвегией пройдет 6 сентября на стадионе «Центральный» в Алматы, начало — в 17.00 по московскому времени. Команда Черчесова находится во втором дивизионе Лиги наций, в группе с ней также сыграют Словения и Австрия. В прошлом сезоне казахстанцы выиграли квартет в третьем дивизионе и поднялись в классе.