Заменена бригада матча Лиги наций Сербия — Россия. Вместо квартета поляков, который возглавлял Даниэль Стефаньски, судейский комитет УЕФА назначил тройку англичан и резервного из Словении — Энтони Тэйлора, Гари Безуика, Адама Нанна и Матея Юга.

Те же три англичанина в сентябре в Будапеште судили игру за Суперкубок УЕФА «Бавария» — «Севилья» (2:1). Такое назначение уже достижение для Тэйлора, входящего в элитную группу рефери УЕФА и последние 10 лет работающего в премьер-лиге.

В АПЛ он с 2010-го, до этого восемь лет обслуживал встречи в низших дивизионах и футбольной лиге. Сейчас на счету 42-летнего арбитра уже 263 матча только в чемпионате Англии. И ему еще судить и судить, учитывая, что в премьер-лиге нет возрастного лимита.

А взял он в руки свисток из-за того, что постоянно жаловался на арбитров.

— Ходил на матчи местной команды, а потом дома рассказывал, как плохо судил тот или иной человек, — вспоминал Тэйлор в одном из интервью. — Маме это надоело. И как-то она сказала мне: «Попробуй сам или закрой свой рот!» Пришлось попробовать, я записался на курсы. Так все и началось.

По профессии англичанин — тюремщик, надзиратель. Но от этой работы ему пришлось отказаться лет восемь назад, когда было понятно, что совмещение уже невозможно.

А вот жена по-прежнему имеет отношение к тюрьмам. У Тэйлора две маленьких дочки. Его сестра — врач. Во многом из-за нее весной, когда началась пандемия, судья пошел волонтером, развозя лекарства по больницам и еду нуждающимся в помощи.

Тэйлор стал одним из 16 судей, кому УЕФА посвятил новый фильм Man in the Middle. Это документальное кино о тех, кто получал назначения на игры Лиги чемпионов (Сергей Карасев в число главных героев не вошел).