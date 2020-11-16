Как и в Стамбуле, игру российской сборной в Лиге наций в Белграде должна была обслуживать бригада польских рефери. В нее вошли Даниэль Богдан Стефаньски, Марчин Бонек, Давид Игор Голис и Дамиан Сильвестшак

В понедельник вечером, уже после публикации материала, стало известно, что польская судейская бригада во главе с Даниелем Стефански заменена на англичан. Матч обслужит бригада арбитров: главный судья — Энтони Тэйлор, ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Матей Юг (Словения).

Стефаньски не так известен в мире футбола, как Шимон Марчиняк, во многом из-за решений которого в воскресенье сборная России потерпела болезненное поражение в Турции (2:3). Но недавно Даниэль вошел в историю.

43-летний поляк женился. Ничего необычного в этом, конечно, нет. Но жена моложе его на 20 лет. А еще Каролина Бояр (теперь она Бояр-Стефаньска) — самая красивая женщина-судья в мире. Британская The Sun назвала ее и «самой сексуальной». Причем арбитр она настоящая, она действительно судит матчи, а не просто называет себя рефери.

Можете сами в этом убедиться, заглянув в ее аккаунт в Instagram.

Кстати, у Даниэля меньше трех тысяч подписчиков в Instagram. А за Каролиной следят 160 тысяч человек.

Их помолвка состоялась в январе на одном из островов в Таиланде. А свадьба прошла недавно на Санторини. Почти сразу после того, как в том районе произошло землетрясение.

«За семью горами, за семью лесами, через 10 минут после землетрясения мы написали новую главу истории нашей любви. Люблю тебя, жена», — написал тогда Стефаньски в свое аккаунте.

Будем надеяться, что Даниэль в хорошей форме — как физически, так и психологически, и во второй раз в карьере зафиксирует победу российской команды. До этого при нем летом 2015-го «Рубин» победил в гостях «Штурм» (3:2), а «Уфа» и «Краснодар» в 2018-м проиграли соответственно «Рейнджерс» (0:1) и «Севилье» (0:3).