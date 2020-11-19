Реакция российских СМИ на провал сборной России в матче с Сербией в Лиге наций

Сборная России крупно проиграла Сербии (0:5) в матче группового турнира Лиги наций и не смогла пойти на повышение, оставшись на втором месте в таблице. Смотрим, как на провал команды Станислава Черчесова отреагировали российские СМИ.

«Известия»

«Известия».

Несмотря на неудачное выступление национальной команды в этом и предыдущих матчах, в издании призывают не увольнять главного тренера Станислава Черчесова. Отмечается, что именно он должен продолжать готовить команду к выступлению на Чемпионате Европы-2020.

«РЕН ТВ»

«РЕН ТВ».

«Комсомольская Правда»

«Комсомольская Правда».

Причиной поражения называется отсутствие форварда Артема Дзюбы, который был временно отстранен от сборной России после публикации интимного видео футболиста в Instagram.

ТАСС

ТАСС.

Автор издания отмечает, что у команды нет стабильности для хорошего выступления на международных турнирах, а также то, что общественность переоценила возможности сборной России.

«Российская газета»

«Российская газета».

В издании никак не обыграли поражение сборной России, пересказав ход матча в опубликованном тексте.

«Коммерсантъ»

«Коммерсантъ».

В газете называют результат матча унизительным, отмечая, что не только у сборной России выбыли игроки из-за коронавируса и травм.

«Лента.ру»

«Лента.ру».

«Газета.ру»