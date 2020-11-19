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Реакция российских СМИ на провал сборной России в матче с Сербией в Лиге наций

Сегодня, 11:30
19 ноября. Белград. Сербия — Россия — 5:0. Александр Ерохин и Никола Миленкович. Фото AFP «Известия». «РЕН ТВ». «Комсомольская Правда». ТАСС. «Российская газета». «Коммерсантъ». «Лента.ру». «Газета.ру».
19 ноября. Белград. Сербия — Россия — 5:0. Александр Ерохин и Никола Миленкович. Фото AFP
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Сборная России крупно проиграла Сербии (0:5) в матче группового турнира Лиги наций и не смогла пойти на повышение, оставшись на втором месте в таблице. Смотрим, как на провал команды Станислава Черчесова отреагировали российские СМИ.

«Известия»

«Известия».
«Известия».

Несмотря на неудачное выступление национальной команды в этом и предыдущих матчах, в издании призывают не увольнять главного тренера Станислава Черчесова. Отмечается, что именно он должен продолжать готовить команду к выступлению на Чемпионате Европы-2020.

«РЕН ТВ»

"РЕН ТВ".
«РЕН ТВ».

«Комсомольская Правда»

«Комсомольская Правда».
«Комсомольская Правда».

Причиной поражения называется отсутствие форварда Артема Дзюбы, который был временно отстранен от сборной России после публикации интимного видео футболиста в Instagram.

ТАСС

ТАСС.
ТАСС.

Автор издания отмечает, что у команды нет стабильности для хорошего выступления на международных турнирах, а также то, что общественность переоценила возможности сборной России.

«Российская газета»

«Российская газета».
«Российская газета».

В издании никак не обыграли поражение сборной России, пересказав ход матча в опубликованном тексте.

«Коммерсантъ»

«Коммерсантъ».
«Коммерсантъ».

В газете называют результат матча унизительным, отмечая, что не только у сборной России выбыли игроки из-за коронавируса и травм.

«Лента.ру»

«Лента.ру».
«Лента.ру».

«Газета.ру»

«Газета.ру».
«Газета.ру».

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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