Реакция российских СМИ на провал сборной России в матче с Сербией в Лиге наций
«Известия»
Несмотря на неудачное выступление национальной команды в этом и предыдущих матчах, в издании призывают не увольнять главного тренера Станислава Черчесова. Отмечается, что именно он должен продолжать готовить команду к выступлению на Чемпионате Европы-2020.
«РЕН ТВ»
«Комсомольская Правда»
Причиной поражения называется отсутствие форварда Артема Дзюбы, который был временно отстранен от сборной России после публикации интимного видео футболиста в Instagram.
ТАСС
Автор издания отмечает, что у команды нет стабильности для хорошего выступления на международных турнирах, а также то, что общественность переоценила возможности сборной России.
«Российская газета»
В издании никак не обыграли поражение сборной России, пересказав ход матча в опубликованном тексте.
«Коммерсантъ»
В газете называют результат матча унизительным, отмечая, что не только у сборной России выбыли игроки из-за коронавируса и травм.
«Лента.ру»
«Газета.ру»
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