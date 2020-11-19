Смородская: «Не думаю, что будет отставка Черчесова»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» выразила свое мнение о провале сборной России в Лиге наций и о ситуации у железнодорожников.

Нас подкосил лимит

— Матч крайне неудачный для сборной, играли плохо, — говорит Смородская. — Тому есть много причин. Например, старые схемы, рассчитанные на столба в атаке. Вместо Дзюбы поставили Заболотного — Антон не справился с задачей. Не придумали для игры с сербами новую тактику. В результате все посыпалось. Плохой контроль мяча, провал в центре поля.

— Такое выступление в Лиге наций, третья корзина при отборе на ЧМ-2022, разгром в Белграде — может все это, на ваш взгляд, привести к отставке Станислава Черчесова?

— Не думаю, что будут такие последствия. Отставка ни к чему не приведет. Противостоять сложным соперникам — что ж, таковы правила. Кто в какой корзине оказался, тому соответствующие оппоненты и достанутся. А то, что мы еще не заслуживали сеяться при жребии выше — факт налицо.

— Но Россия же не из-за одного поражения в Белграде выпала из второй корзины. Не смогли победить Молдавию, затем — два проигрыша в Лиге наций.

— Товарищеская встреча нигде не учитывается.

— Победа давала несколько баллов для коэффициента ФИФА.

— Ими на самом деле можно пренебречь. Проблема-то в другом. Развитие футбола — не только сама игра, а еще и происходящее вокруг. У нас проблема с тренерами, с футболистами — нехватка среды, где растут талантливые специалисты и молодежь. Продолжается тенденция, что только клубы воспитывают смену. То, что наши люди не уезжают на Запад — показатель уровня.

— Многие говорят, что пора забыть об эйфории, возникшей после чемпионата мира — мол, есть реалии, в которых живем здесь и сейчас.

— Тоже так считаю. И эти реалии таковы, что многолетний жесткий лимит на легионеров привел к отсутствию конкуренции для россиян. Вот и играют они не так, как мы хотим, а так, как могут. Это последствия давних решений — не вчерашних. В 2012 году в чемпионате России выступало немало звезд европейского футбола, которые тащили за собой, а сейчас довольствуемся малым.

Ротенберг? А что, под Кикнадзе стул шатается?

— Что скажете о возможной замене на посту гендиректора «Локомотива» — Борис Ротенберг вместо Василия Кикнадзе?

— Это непростая должность. Нужно очень серьезно отвечать за трансферы — требуется большой опыт, особенно в вопросах финансового fair play. Занял денег и сидишь ровно — так просто не бывает. В этой работе очень много серьезных вещей. Прежде чем становиться директором в большом клубе, нужно поучиться где-то — возможно, в маленьких. А что, под Кикнадзе стул шатается?

— Как минимум болельщики давно против него.

— Ну и что? Что, фанаты знают внутреннюю кухню?

— После новости о возможном уходе Анатолия Мещерякова из РЖД и «Локомотива», стали говорить и возможной отставке.

— Поживем-увидим.

— А как вы оцениваете деятельность Кикнадзе?

— Пока средне. Жизнь покажет.