Сербам уже не до футбола. Главный матч года они проиграли

Репортаж корреспондента «СЭ» из Белграда, где завтра пройдет матч Лиги наций между сборными Сербии и России

Ковидные особенности

Сербия — одна из стран, куда граждане России могут полететь без ограничений. Границы открыты, не нужны справки и тестирования на ковид. По прилете не требуется уходить на карантин. Но прямых рейсов меньше, чем в доковидное время, поэтому цена на билеты значительно выше.

Полетел в Белград прямым рейсом. Моя первая поездка за пределы Москвы (Химки не считаются) с момента начала пандемии. После такого простоя начинаешь забывать то, что раньше делал на автомате: достать паспорт из обложки на границе, снять ремень и вытащить ноутбук из сумки на досмотре. Аэропорты стали тише, людей в них меньше. При этом рейс в Белград — битком. В самолете в основном балканцы. Все сидят в масках, некоторые выдержали три часа и в перчатках.

Проход через границу несложный. Виза не нужна, очередей нет, температуру не измерили. Первые трудности начались при попытке добраться до центра города. Хотел на автобусе, но вечером они не ходят из-за ковида. Причем не из-за риска заразиться, а из-за того, что рейсов слишком мало. Поехал на такси. За 20 минут — 1800 динаров (1385 рублей).

Высокие цены на перелет и такси компенсируются дешевыми отелями. Я взял один из бюджетных вариантов в центре города. В минуте от памятника Николаю II, на постаменте которого выгравирована цитата императора:

«Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии... Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии».

Памятник Николаю II. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»

Серый город и атмосферный стадион

На следующий день после моего прилета (с 17 ноября) Сербия начинала жить по новым правилам. Но не из-за меня, а из-за вируса. Власти ужесточили ограничения. Примерно то же самое, что в Москве, но жестче. Все рестораны, торговые центры и магазины закрываются в 21:00 (в Москве — в 23:00), но могут открыться в пять часов утра (в Москве — с шести).

В Сербии резкий рост заболеваемости начался в конце октября. Максимальное число было зафиксировано 15 ноября — 3482 новых случая. По сравнению с весной и летом это — гигантский показатель. До этого на пике были 467 зараженных в день (26 июля). Но сербы не спешат с введением локдауна.

Белград — серый город. Старые дома, многие из которых не в лучшем состоянии, разбавляет огромное количество вывесок с рекламой игровых автоматов и казино. Есть ли ощущение, что завтра матч сборной? Нет. Возможно, все было бы иначе, если бы несколько дней назад сербы не упустили путевку на Евро. На своем поле они проиграли шотландцам в серии пенальти (1:1, 4:5).

Матч пройдет без зрителей, и это печально. Стадион «Райко Митич» (или «мала Маракана») для меня — самый атмосферный в Европе. Но и без фанатов здесь есть что посмотреть. Из ложи СМИ открывается невероятная панорама Белграда. Отлично виден (особенно когда нет тумана) Храм Святого Саввы.

Вид со стадиона «Райко Митич». Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»

Журналистам (из России их приехало всего трое) показали 15 минут тренировки. Не увидел ничего интересного: пробежка и разминка. А трибуна находится так высоко, что игроки вообще неразличимы. Потом была пресс-конференция, которая не запомнилась ничем, кроме признания Станислава Черчесова в том, что он когда-то давно мечтал взять Душана Тадича в «Динамо».

Станислав Черчесов и Георгий Джикия. Фото Севастиан Терлецкий, «СЭ»

Ждем матча, который значит для нас очень много, а для сербов — практически ничего.