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Косово присудили поражение 0:3 в матче с Румынией. Развязка скандала в Лиге наций

УЕФА присудил сборной Косова техническое поражение за досрочный уход с поля
Артем Белинин
Корреспондент
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Футболисты сборной Косово уходят с поля перед окончанием матча.
Футболисты сборной Косово уходят с поля перед окончанием матча.
Фото Reuters
Досрочно ушли в раздевалку из-за скандирований на трибунах.
Лига наций C. Группа 2
15 нояб, 22:45. National Arena (Бухарест)
Румыния
Косово

Сборной Косово засчитали поражение 0:3 в выездном матче 5-го тура Лиги наций против Румынии, сообщает УЕФА. Напомним, косовары покинули поле в конце встречи из-за оскорблений со стороны болельщиков, матч не был доигран и прекратился при счете 0:0. Теперь гости официально проиграли, хотя на положение команд в турнирной таблице это не повлияло. Румыния, занимавшая первую строчку в группе 2 дивизиона С, там и финишировал, Косово также сохранило за собой второе место.

Почему косовары ушли?

Формальная причина покинуть поле за несколько минут до конца встречи у гостей была — румынская публика вела себя агрессивно и провоцировала игроков соперника. Федерация футбола Косово в заявлении подробно описала проблему: «На протяжении всего матча звучали крики «Косово — это Сербия» и «Сербия, Сербия», свист во время исполнения национального гимна Косово, бросание посторонних предметов... и другие оскорбительные и провокационные действия. Все это создавало неприемлемую атмосферу, небезопасную для наших игроков».

Также в федерации добавили, что дважды предупреждали УЕФА о возможных провокациях — за несколько дней и за несколько минут до матча. Однако, как следует из жалобы косоваров, в союзе не предприняли никаких действий.

При этом Федерация футбола Румынии отрицала все обвинения и даже заподозрила гостей в умышленном срыве игры: «Важно подчеркнуть, что во время матча не было никаких расистских скандирований, и лозунг «Косово — это Сербия» не произносился ни разу. Мы считаем прискорбным, что команда Косово решила покинуть поле и удалиться в раздевалку всего за две минуты до финального свистка, учитывая, что результат был не в ее пользу».

После игры в соцсетях появились фото и видео того, в каком состоянии косовская сборная оставила раздевалку — на снимках видно, что везде разбросан мусор, а на столе лежат пустые упаковки от пиццы.

В УЕФА приняли компромиссное решение: косоваров наказали за скандальный уход с поля, а румын — за сорванную организацию матча.

Защитник сборной Косово Люмбард Делова (в центре) показывает знак мира румынским болельщикам.
Защитник сборной Косово Люмбард Делова (в центре) показывает знак мира румынским болельщикам.
Фото Getty Images

Румынии тоже досталось

Сложно сказать, кто пострадал сильнее. С одной стороны, сборная Косово лишилась трех очков. С другой — список обвинений принимающей стороны куда длиннее:

  • дискриминационное поведение;
  • бросание посторонних предметов на поле;
  • блокирование общественных проходов;
  • использование фаеров;
  • использование лазерных указок;
  • нарушение порядка во время исполнения национальных гимнов;
  • незаконные скандирования;
  • неподобающее поведение команды (5 желтых карточек и более).
Фанаты сборной Румынии на&nbsp;матче с&nbsp;Косово в&nbsp;Лиге наций. Жест «албанского орла», заряды «Сербия, Сербия!». Матч Румынии и Косово в Лиге наций закончился скандалом

За такой букет Румынию оштрафовали почти на 130 тысяч евро и на один матч оставили без зрителей. Для сравнения: штраф Косово — всего 6 тысяч евро.

Это не первый скандал в матчах Румынии и Косово. В сентябре 2023 года в матче отборочного турнира Евро румынские болельщики тоже провоцировали гостей просербскими акциями. Косовары также ушли с поля, но вернулись через 45 минут и закончили встречу поражением — 0:2. УЕФА тогда также оставил сборную Румынии без болельщиков на один матч.

Лига наций УЕФА
Сборная Косова по футболу
Сборная Румынии по футболу
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