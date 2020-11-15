Сборная России в меньшинстве потерпела поражение в Стамбуле от Турции (2:3). Безвыигрышная серия национальной команды достигла пяти матчей, а выход в Лигу А оказался под угрозой.

Начиналось все великолепно. План Станислава Черчесова на матч с тремя центральными защитниками (последний раз сборная играла так в 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией) оказался не оборонительным, а более чем агрессивным. Максимально высокий прессинг, при котором каждый из наших футболистов четко выполнял свой маневр, вжал турок в их штрафную, заставил ошибаться. Моменты пошли один за другим, и вполне логично, что 252-минутная безголевая серия россиян очень быстро оборвалась. Миранчук, обокравший защитника, и Кузяев четко вывели Черышева на, по сути, пустые ворота.

И тут — роковая 24-я минута. Что заставило Оздоева отдавать передачу в сторону своих ворот через себя в безобидной ситуации, не объяснит, думаю, и сам Магомед. И пусть Тосун обманул арбитра из Польши Марчиняка, симулировав фол последней надежды, факт остается фактом: хавбек «Зенита» спровоцировал ситуацию, а Семенов покинул поле.

? Андрей Семенов получил прямую красную карточку за фол на подступах к штрафной. Сборная России продолжает встречу в меньшинстве.



? #ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/680FslbOdr — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020

Все тут же нарушилось. В меньшинстве у нас моментально пропала вся четкость. Россияне вынужденно опустились намного ниже, а турки сразу уловили перемены — почувствовали запах крови, ринулись вперед. Натиск соперника, который ничто поначалу не предвещало, привел к логичному, увы, для этого отрезка голу Юндеру.

Хотя даже в таких обстоятельствах его могло не случиться, если бы не затмение Черышева. Денис пошел в дриблинг на своей половине поля, ошибся, мы с трудом отбились, мяч вновь оказался у полузащитника «Валенсии», и он зачем-то опять начал обыгрывать недалеко от своей штрафной, снова неудачно. Результат стал трагическим: хозяева геометрически точно раскатали нашу оборону, где уже было «минус один». Вполне объяснимо, что вскоре Черчесов снял наломавшего дров Черышева с игры.

Два неверных решения. Всего два. Но какую же дорогую цену пришлось заплатить за них сборной! Нет, команда, надо отдать ей должное, проявила характер. Не рассыпалась, не поплыла, продолжала биться до конца даже после еще одного странного решения Марчиняка, усмотревшего нарушение из «космоса» в абсолютно чистом подкате Кузяева в штрафной Гильерме (противники ВАР, которого в Стамбуле не было, вам на заметку). Кузяев даже сократил разрыв, мы создали еще несколько моментов, но спасти ничью обескровленная и вынужденная поменять тактику прямо по ходу встречи сборная России не смогла.

Этот матч, дебют которого давал нам все основания для победы, должен стать для команды уроком. Недопустимо допускать такие промахи, как Оздоев с Черышевым, и потом героически преодолевать трудности. Их можно и нужно просто не создавать.

Теперь Россия, не выигрывающая уже пять матчей подряд (два поражения и три ничьи), просто обязана прервать эту серию в Белграде. И ради выхода в Лигу А, и ради позиции в рейтинге ФИФА — спасибо Уэльсу, который победил Ирландию и тем самым пока сохранил нас во второй корзине жеребьевки ЧМ-2022.

Но дальше отступать некуда.