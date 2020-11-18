Встреча в Белграде не только подведет итог года и Лиги наций для сборной России, но и во многом предопределит ее будущее

Сборная России рискует закончить 2020 год всего с двумя победами. И, если так и случится, пролететь мимо повышения в классе в Лиге наций и второй корзины при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022. В то, что в случае ничьей с Сербией Венгрия и Турция сыграют с устраивающим нас счетом — то есть тоже разделят очки, — не верится. Сколько себя помню, никогда СССР/СНГ/России так не везло в решающие моменты, обычно все получалось наоборот — не срастался ни один из нужных нам вариантов. Да и так в последнее время было много результатов в пользу команды Станислава Черчесова — взять хотя бы воскресную ничью Венгрии и Сербии, которая оставила судьбу россиян в их собственных руках.

Две победы — это плохо. Понятно, что год оказался максимально необычным и сборная проведет всего восемь матчей — обычно больше. Но только два выигрыша — это четверть от всех встреч, совсем маленький процент. От подобного мы уже успели отвыкнуть. Хотя не так давно показатели уже бывали схожими. В 2017-м, например, три победы в 11 матчах (27,2%), в 2016-м — те же три в 12 (25%).

Но в любом случае обычно Россия побеждает чаще. В 2015-м — семь раз в десяти встречах. В 2014-м — шесть в 13. В 2013-м — пять в 10. В 2012-м — семь в 13 (поражение тогда, кстати, потерпели всего одно — от Греции на ЧЕ-2012). То есть сборная выигрывает примерно в половине случаев, а 2016-й и 2017-й — едва ли не низшая точка падения в ХХI веке. Хуже, наверное, выступали разве что в 2005-м, хотя тут могут быть разные мнения.

Но дело не только в победах, статистике и корзинах. Вокруг сборной в последнее время слишком много негатива, который постепенно накапливается. Кажется, что еще немного — и он достигнет критической массы, а дальше последует сход лавины. И от результатов тут никуда не деться. Будь они положительными (ну, например, обыграли бы Венгрию дома месяц назад и Молдавию сейчас) — даже тот же скандал с Дзюбой выглядел и оценивался бы по-другому: да, неприятная история, но, смотрите, футболисты все доказывают делом на поле.

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Способна ли неудача в Сербии стать тем триггером, который запустит цепную реакцию? Пожалуй, все же нет. Все же это последний матч в году, и потом последует долгий перерыв. Когда вернется футбол сборных, точно предсказать сейчас не возьмется никто. В лучшем случае — в конце марта. За долгие четыре зимних месяца осенние неудачи сотрутся из памяти. О них, конечно, вспомнят, когда команда соберется, но острота восприятия станет уже не той. Вот предстоял бы следующий сбор в декабре — другое дело. Но в любом случае лучше не давать лишний повод себя пинать.

Матч в Турции тоже ведь получился неоднозначным и показательным. С одной стороны, грамотный план на игру и мощный стартовый отрезок. Да и во втором тайме россияне вдесятером смотрелись прилично и вполне могли не уступить. Ну и, конечно, не забыть о судейских ошибках в пользу хозяев, повлиявших на результат. С другой — на выходе все равно поражение. Да и то, как команда, на мой взгляд, откровенно «поплыла» сразу после удаления Семенова, — приличный минус. Де-факто это после финального свистка признал и Черчесов, дипломатично сказавший, что опытные футболисты должны были проявить большую концентрацию в тот момент.

Случись такое поражение год назад или даже в сентябре — большинство оказалось бы на стороне сборной. Мол, ну, бывает, да и арбитры еще. Сейчас же, насколько можно судить, реакция публики куда более жесткая. И дальше пойдет только хуже, даже если команда покажет в Белграде гениальный по качеству футбол, но не возьмет три очка. Никакие оправдания в виде кадровых сложностей или усталости приниматься не будут.

Только победа способна снять растущее напряжение. И сборная России должна ее добиться — во имя своего будущего. Возвращаться в 2017-й очень не хочется.