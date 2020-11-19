Мнение

Максим Алланазаров — о тяжелом поражении сборной России в Сербии (0:5) и том, что к нему привело

Лично я воспринял поражение от сербов совершенно спокойно. Фиаско команды Станислава Черчесова в Белграде в глобальном и стратегическом плане не имеет абсолютно никакого значения. Как и невыход в Лигу А, и выпадение из второй корзины жеребьевки ЧМ-2022. Этот футбольный год стал для наших клубов и сборной показательным. Неудачные игры с европейскими соперниками не самого высокого уровня в 2020-м автоматически оградили нас от завышенных ожиданий в 2021-м. Как и перед домашним чемпионатом мира, теперь мы не будем ждать чуда, но если оно все-таки случится, порадуемся все вместе от души. А возможные поражения на крупных турнирах молодежной и главной команд не станут для нас такими горькими.

Давайте откровенно: вряд ли кто-то всерьез думает, что даже если бы сборная выиграла абсолютно все матчи в этом году, то будущим летом она смогла бы всерьез бороться за победу на чемпионате Европы. Вклиниться в пятерку стабильно претендующих на трофей всем остальным в Европе сейчас просто невозможно. Такие сборные, как наша, способны выстрелить в одной-двух встречах на чемпионате мира или Евро, но навязывать серьезную борьбу грандам ни мы, ни кто-либо еще не из числа футбольных монстров не способен. В рыдающих от счастья из-за двух ничьих подряд граждан Сан-Марино мы вряд ли превратимся, но и до французов с испанцами не дотянемся.

Гораздо печальнее наблюдать за тем, что в составе нашей сборной выходят на поле игроки, уровень которых очень далек от топов, а вот доходы сравнимы с представителями самых сильных клубов континента. Когда на поле в форме сборной России выходит Антон Заболотный, кажется, что наш футбол в какой-то момент свернул куда-то не туда. Лимит на легионеров в РПЛ породил целую плеяду «Заболотных», которые абсолютно довольны своим положением и им просто не нужно ничего менять и стараться прыгать выше головы. Если бы не искусственные ограничения конкуренции, подобные игроки вряд ли попали бы не только в состав сборной, но и клубов нашей премьер-лиги.

По факту на сегодня Заболотный — символ российского футбола. Отсутствие полноценной конкуренции, полная удовлетворенность своим положением, невысокий уровень мастерства в сравнении с европейским — вот характеристика большинства из нынешнего поколения игроков.

В ближайшее время мы вряд ли можем рассчитывать на большие победы на международной арене, а значит всем стоит успокоиться и в очередной раз вспомнить, что наши ожидания — это исключительно наши проблемы. Перед домашним ЧМ ни у кого из нас не было надежды на успешное выступление, два года спустя вернулись в это состояние. Остается надеяться, что на Евро сборная снова нас удивит. Но шансов прыгнуть выше головы у нас практически нет.

P.S. Вы действительно думаете, что если бы на поле в Сербии был Артем Дзюба, то результат был бы другим? Сергей Шнуров уже в перерыве матча написал стихотворение на эту тему и тем самым, показал, как далек от футбола. Хотите встать с ним в один ряд?

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