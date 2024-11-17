Расклады финиша Лиги наций: Украина рискует вылететь в дивизион С, Грузия может выйти в дивизион А

Последний тур стартует в воскресенье.

17 ноября стартует последний тур группового этапа Лиги наций. Собрали все сюжеты развязки турнира в дивизионах А и В.

Дивизион А: почти все гранды должны быть в плей-офф

В высшем дивизионе Лиги наций с этого сезона в финальную стадию выходят не только первые места своих групп, но и вторые. Третьи — отправляются играть в стыки со вторыми командами групп дивизиона В.

В группе 1 уже известен победитель — Португалия спокойно забрала первое место, набрав 13 баллов. Грядущий матч с хорватами команде Криштиану Роналду с турнирной точки зрения не особо интересен — разве что португальцы захотят лишить команду Златко Далича четвертьфинала.

При этом ситуация парадоксальная — шотландцы занимают последнюю строчку, но все равно претендуют на 1/4 финала. А Польша, с которой британцам играть, нет — она уступает хорватам по личным встречам и максимум может финишировать третьей.

В группе 2 спор чисто эстетический — Италия и Франция уже оформили выход в плей-офф, но в очном матче поборются за первое место. А вот Бельгии надо опасаться разгрома от Израиля — в противном случае придется сразу же идти на понижение. Но этот вариант немного фантастический — израильтянам надо забить минимум три мяча, а у них всего четыре гола в этом розыгрыше.

Группа 3 самая скучная — никто ни при каких раскладах мест уже не поменяет. Германия и Нидерланды — в плей-офф, Венгрия — в стыках, Босния — на выход.

В группе 4 известны только победитель (Испания) и вылетающий (Швейцария). А вот Дания и Сербия решат судьбу путевки в плей-офф в очном матче — при этом датчан устраивает ничья, а сербам нужна только победа.

Дивизион В: мясорубка в группе Украины, Англия почти вернулась в элиту

Дивизион В — однозначно самый запутанный на турнире. Ни в одной группе ничего не решено, а самые дикие расклады — в группе 1, там ремейк группы Е Евро-2024, в которой тоже играла Украина: у всех команд примерно равное количество очков, и все решится в последнем туре.

Сценариев аж девять, при этом нет ни одного, в котором Украина напрямую выходит в высшую лигу. Да и со стыками только один — в нем украинцам надо побеждать Албанию и ждать осечки Грузии — поражения или хотя бы ничьей.

У грузин все проще — для прямого выхода в дивизион А им надо побеждать Чехию и надеяться на то, что Украина отберет очки у албанцев. По личным встречам у Грузии и Албании паритет, поэтому при равенстве очков в ход пойдет разница мячей — сейчас она лучше у кавказской команды.

У Англии ситуация более понятная — они с греками набрали одинаковое количество очков (12) в группе В, но у британцев есть преимущество по разнице мячей в очных встречах. Англия лишится прямой путевки в элитный дивизион только в том случае, если Греция в матче с Финляндией наберет больше очков, чем Англия — с Ирландией.

В группе 3 играет сборная Казахстана Станислава Черчесова. Она уже точно будет понижена в классе: после пяти туров на ее счету лишь одно очко. В финальный игровой день казахи едут в гости к Эрлингу Холанну — Норвегии надо сыграть лучше, чем Австрия, чтобы занять первое место. По личным встречам преимущество над скандинавами у команды Ральфа Рангника. У Словении, к слову, тоже еще есть теоретические шансы на выход в дивизион А.

В группе 4 дивизиона В многое ясно: Турция вряд ли упустит первое место, ведь она в финальный день играет с Черногорией, которая за пять туров не набрала ни одного очка. Уэльс с Исландией в очной встрече решат, кто сыграет в стыках за место в дивизионе А.