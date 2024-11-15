Черчесов дал огня на пресс-конференции: наехал на переводчика, пошутил над красной шапочкой и попросил не читать с листа

Сборная Казахстана вылетела в дивизион ниже.

Сборная Казахстана потерпела очередное поражение на групповом этапе Лиги наций. 14 ноября команда всухую уступила Австрии на домашнем стадионе в Алмате (0:2). После игры главный тренер команды Станислав Черчесов вновь подарил несколько ярких цитат.

Что говорил Черчесов

Казахстан с середины первого тайма играл вдесятером — защитник Александр Марочкин получил прямую красную карточку на 23-й минуте. К тому моменту австрийцы уже вели 1:0. А спустя две минуты после удаления забили еще раз — больше голов до финального свистка не было. На пресс-конференции Черчесов проанализировал инцидент — попросил об этом журналист в ярко-красной шапке.

«Красная карточка не доставила радости мне. Вам доставила? У тебя красная шапочка, может, тебе радость доставила. Это мы проанализируем в команде. Безответственно он сыграл. Мы в футболе, ошибки бывают. Найдем причину. Вы думаете, что он был не готов?» — поделился Черчесов.

Далее Станислав Саламович предъявил претензии переводчику. «Мне что переводят, то я и говорю. Я изменил отношение, к кому я должен изменить отношение? Давайте-ка чуть-чуть... Поскольку потом что-то скажешь, опять я буду виноват. Я на всех языках говорю уже (после выкрика из зала «опять французский, да?» — Прим. «СЭ»)», — признался Черчесов.

Также у экс-тренера сборной России спрашивали про тактику, но Черчесов не собирается ее менять.

«В который раз у меня спрашивают о трех центральных защитниках. Мы будем атаковать даже вдесятером. Другое дело, нужен определенный опыт. Для игры в схему с тремя защитниками должно быть много игроков топового уровня, чтобы мы смогли что-то предъявить сопернику. Ваша любовь понятна, но мы будем идти своим путем», — заключил Черчесов.

Под конец конференции тренер попросил журналиста не читать вопросы с листка. Как объяснил корреспондент, он просто смотрел свои записи, сделанные во время игры, но Черчесова такое оправдание не впечатлило.

«Это ваш личный вопрос или вас кто-то попросил? Вы так читаете, можете же перевести — простой вопрос. В следующий раз, пожалуйста, не читай. Давайте я вам тоже буду читать ответы», — заключил Станислав Саламович.

Фото Reuters

Как выступает Казахстан

На пресс-конференциях главного тренера сборной Казахстана пока намного веселее, чем на поле. Команда потерпела четыре поражения в пяти турах группового этапа Лиги наций и досрочно вылетела в третий дивизион. Казахстанцы не забили ни одного мяча, пропустив 10, а единственное набранное очко — нулевая ничья с Норвегией, в которой скандинавы не использовали множество опасных моментов.

В следующем матче Казахстан опять встретится со скандинавами — игра пройдет 17 ноября на поле норвежцев. Пока Черчесов не выиграл ни одного матча с новой сборной. Он пришел в команду в июне вместо другого россиянина Магомеда Адиева — тот отправился в «Ахмат», где продержался до сентября.