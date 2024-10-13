Новый рекорд Роналду, Испания дожала Данию, Эракович и Зделар помогли Сербии выиграть

Обзор состоявшихся в субботу матчей Лиги наций.

Неожиданный герой «Красной фурии»

Лига А

Луис де ла Фуэнте не только классный тренер, но и — как он сам сказал — хороший человек. Этот тренер умеет мотивировать команду и создавать в коллективе семейную обстановку. В этом плане для Луиса нет мелочей, и перед победной Олимпиадой он приезжает напутствовать вторую по статусу команду и своего бывшего помощника Санти Дению. А перед октябрьскими матчами Лиги наций в лагерь национальной команды прибыли получившие тяжелые травмы Родри и Карвахаль. Оба — на костылях, и партнеры устроили им чемпионский коридор. За такую команду хочется болеть всей душой, потому что она живая и настоящая.

Причем в этот раз в составе «Красной фурии» не оказалось ни одного представителя «Реала» и «Атлетико». Такое относительно недавно случалось, но это была вынужденная мера — в связи с играми двух мадридских команд в финалах Лиги чемпионов и Кубка Испании. А вот прошлый случай, когда это стало исключительно тренерским решением, случился почти век назад — на Олимпиаде-1928. Но, конечно, сказался еще и переход в «Милан» Мораты, который в роли капитана перед игрой в Мурсии показал трибунам трофей чемпионов Европы.

Вот только непосредственно в игре хороший момент Альваро упустил, промахнувшись с острого угла. Не попал в цель и Ямаль, получивший престижную «десятку» и проводивший уже 17-й матч за сборную, чего до наступления совершеннолетия в европейском футболе не удавалось никому. Да и в целом «Красной фурии» встреча давалась непросто, и в одном эпизоде Райя в последний момент прервал пас Эриксена и забрал мяч в ногах Дольберга. Мората же продолжил губить моменты и во втором тайме.

В целом же на игре Испании сказываются травмы, из-за которых в старте было только четыре участника финала Евро. Зато обнаружился новый герой в лице Субименди, который ударом с подбора застал врасплох еще не пропускавшего в этом турнире Шмейхеля. Но вряд ли нужно говорить об ошибке из-за осложнившего задачу вратаря рикошета. Первый гол полузащитника «Реал Сосьедад» за сборную вывел Испанию на первое место.

Драган Стойкович перестроил оборону, включив в тройку центральных защитников зенитовца Эраковича, а на фланг отправив 18-летнего Недельковича. Наверное, при желании у кого-то из них можно было обнаружить просчет, но тему закрыл промах Эмболо. К тому же у чужих ворот сербские защитники проявили себя очень хорошо. На последней минуте первого тайма после штрафного Самарджича мяч оказался в сетке от ноги Миленковича.

Во втором тайме, который начался с привычно загубленного Йовичем момента, Сербия прошла по тонкому льду. К тому же им пришлось экстренно перестраиваться из-за травмы Лукича, которого сменил полузащитник ЦСКА Зделар. На счастье хозяев, гол в их ворота отменили из-за офсайда, и очень вовремя маленький шедевр исполнил Митрович. Снайпер догнал вроде бы безнадежный мяч на бровке и сохранил силы на то, чтобы ворваться в штрафную мимо Аканджи и пробить в верхний угол. Еще один герой матча — Райкович, который не дал сопернику поднять голову и остановил пенальти в исполнении Эмболо.

Хорватия открывает новые имена

Криштиану Роналду против Левандовски. Одному через четыре месяца исполнится 40 лет, второй в августе отметил 36-й день рождения, но они по-прежнему самые яркие фигуры своих сборных. Хотя нужно знакомиться и с новыми лицами, ведь за Португалию дебютировал недавно открывший счет своим голам за «Челси» полузащитник Ренату Вейга.

Впрочем, очевидное преимущество португальцам обеспечили привычные герои. Умница Бруну Фернандеш отметился результативными действиями во всех трех матчах турнира, в этот раз головой сбросив мяч Бернарду Силве, который первым из португальцев сыграл в Лиги наций 20 матчей. А отметившийся в дебюте попаданием в перекладину Роналду отличился, когда мощный и красивый проход Рафаэла Леау завершился ударом в штангу. Криш в этот момент снова вошел в историю, так как прежде в 39 лет пять мячей на уровне сборных никто не забивал.

Левандовски же свой шанс упустил, промахнувшись после ошибки Диогу Кошты на выходе. Ну а нервная концовка — вина упустивших несколько верных шансов португальцев. Интригу вернул Зелиньски, а в концовке — когда поляки требовали пенальти — гости разогнали контратаку, в которой свои ворота поразил Беднарек, пытавшийся прервать передачу Нуну Мендеша на Диогу Жоту.

Португалия — первая и единственная сборная со стопроцентным результатом, а Роналду с тремя голами делит звание лучшего снайпера Лиги наций с немцем Ундавом. Когда прозвучал финальный свисток, капитан установил еще одно впечатляющее достижение — первым в истории сборных выиграл 100 турнирных матчей. Если же считать товарищеские встречи, то побед будет 131, что является повторением показателей Серхио Рамоса.

Старая хорватская гвардия большую часть матча висела на шотландских воротах, но пропустила на ровном месте. Причем максимально обидным образом. Небольшой рикошет поставил в тупик Луку Сучича, который срезал мяч к своим воротам, а после прострела Кристи собственные ворота поразил Чалета-Цар. Только после этого «Шашечные» наконец-то нашли путь к чужим воротам благодаря диагонали Гвардиола. А умнейшая скидка Перишича показала, что Златко Далич не забывает о молодежи.

Дело в том, что первый гол на таком уровне забил 21-летний Матанович. Этот футболист родился в немецком Гамбурге и до категории U-19 выступал за юношеские сборные Германии. Репутацию себе он заработал во второй бундеслиге, а за историческую родину решил выступать, когда дорос до молодежной сборной. И вот — закрепившись в главной команде «Айнтрахта» — заслужил вызов в национальную команду.

Ну и как без ветеранов во главе с Модричем?! Лука снова был хорош, а второй мяч перед собственной заменой забил отличившийся на добивании Крамарич. При этом хорваты едва не остались без победы. Дважды их прощали промахивавшиеся шотландцы, а когда мяч все же оказался в сетке на пятой добавленной минуте после серии немыслимых рикошетов, ВАР все-таки обнаружил спасительный для Хорватии офсайд.

Белоруссия должна благодарить вратаря

Лига С

Ничья Болгарии с Люксембургом, за который сыграл спартаковец Мартинс, стала подарком для Белоруссии. Оставалось воспользоваться благоприятным раскладом , а с этим возникли проблемы. Только в первом тайме Лопухов собрал целую коллекцию сейвов, еще раз вратарю помогла штанга, и дважды голы североирландцев отменялись из-за нарушений правил. Нулевая ничья — заслуга кипера минского «Динамо», который еще не пропускал в Лиге наций. Только будет сложно удержаться на вершине таблице с разностью мячей 1:0. Требуется прибавлять в атаке.

Победа в Литве позволила косоварам сравняться со сборной Румынии. Но всего на пару часов, так как Кипр ничего не мог противопоставить команде Мирчи Луческу. Под началом вернувшегося в сборную ветерана румыны точно выйдут в лигу В — после первого круга у них три победы и средняя результативность три гола за матч.