900-й гол Роналду, триллер в Глазго, сербы оставили Испанию без шансов на мировой рекорд
И.о. вместо и.о.
Лига А
Чемпионы Европы и действующие победители Лиги наций испанцы приехали в Белград без дисквалифицированных Родри и Мораты, которые слишком бурно праздновал триумф на континентальном первенстве и влезли в политику, спев песню о том, что Гибралтар принадлежит Испании. Отсюда неординарное решение Луиса де ла Фуэнте отправить в центр атакующей тройки номинального вингера Айосе Переса.
Только по ходу второго тайма его сменил автор золотого гола в финале Евро-2024 Ойярсабаль. Нужна была эффективность в завершении, так как Карвахаль и Фабиан Руис не забили после стандартов Ямаля. Между тем в первом тайме Сербия атаковала очень агрессивно. Однако в отсутствие двух лучших форвардов страны — Митровича и Влаховича — верный шанс упустил Йович. Лука не попал в створ, когда его вывели один на один с Райя. Но этот момент намекал, что серия «Красной фурии» из тринадцати побед в турнирных матчах под угрозой.
Испании оставалось два выигрыша до мирового рекорда, но его придется отложить на будущее. А сохранивший свой пост после провального Евро-2024 Драган Стойкович вряд ли расстроен тем, что Сербия никак не может обыграть испанцев (=4-3). Эта ничья для балканской команды почти равна победе, и она вцепилась в нее зубами, выдержав штурм фаворита.
Что у Дании, что у Швейцарии — большие перемены. Глобальные — у скандинавов, которых в роли и.о. главного тренера возглавил Мортен Вигхорст. Однако специалист, который несколько лет был ассистентом Каспера Юльманна, перед началом подготовки к Лиге наций сообщил, что не может работать из-за стресса. Так что пришлось экстренно — и тоже временно — передавать бразды правления Ларсу Кнудсену, который отвечал в сборной за стандарты.
У Швейцарии Мурат Якин после сильного выступления на Евро-2024 на своем месте, но приходится привыкать к тому, что в воротах теперь не вечный Зоммер, а Кобель. И Грегору удалось проявить себя, когда после классного паса Эриксена один на один выходил Дольберг. Этого форварда гости упустили и в начале второго тайма, что стоило удаления Эльведи. Арбитр сначала ограничился желтой карточкой, но поменял ее на красную после похода к монитору.
А в большинстве датчане все-таки забили, когда Кобеля поставили в тупик настырность Доргу и небольшой рикошет от своего защитника. После этого случился конфликт двух капитанов — Хейбьерга и Джаки. В итоге швейцарец получил вторую желтую карточку, а вдевятером никаких шансов на спасение у гостей не осталось. У Дании же по иронии судьбы второй гол записал на свой счет как раз Хейбьерг.
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И
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В
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Н
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П
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М
|
О
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1. Дания
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
3
|
2. Испания
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1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
3. Сербия
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1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
4. Швейцария
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1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
Победа для Пепе
Матчу в Лиссабоне предшествовало чествование попрощавшегося с футболом Пепе. Легендарный португальский защитник получил памятную футболку с номером 141 — по числу его матчей в составе национальной команды. А фанаты посвятили легенде впечатляющий баннер, который закрыл всю трибуну.
Зато Криштиану Роналду никуда уходить не собирается, и в четверг ему покорилась очередная вершина — 900 голов на профессиональном уровне. Капитан забил с подачи Нуну Мендеша, а до этого — после крутого паса пяткой от Рафаэла Леау — Кришу не удалось пробить Ливаковича. Очевидно, что схема Хорватии с тремя центральными защитниками не была синонимом надежности.
Напротив, в дебюте — после паса Бруну Фернандеша — ее удивил включившийся в атаку по центру Диогу Далот. А на его автогол Педру Нету ответил попаданием в перекладину. Но уж точно «шашечные» не выглядели безнадежно. Шансы отыграться у команды Златко Далича были. Особенно после подач хорошо вышедшего на замену Сушича. Но португальцы справились со всеми атаками, а ударам Крамарича и Перишича в концовке не хватило точности.
В Глазго случилась главная драма четверга. Поначалу неудачники Евро-2024 шотландцы выглядели безнадежно с точки зрения результата. Пропустили дальний удар от бывшего динамовца Шиманьски, а потом завалили в штрафной Залевски. Левандовски при исполнении пенальти был привычно безупречен, а вот его команда после перерыва оказалось под прессом атак хозяев.
Успех принесла первая же из них, когда красивая комбинация продолжилась серией рикошетов и ударом Гилмора. А после того как Ралстон вложил мяч в ногу Мактоминаю, и счет сравнялся, можно было порассуждать о неаполитанском вечере, ведь оба автора голов недавно перешли в «Наполи». Оказалось же, что настоящим героем стал другой представитель серии А — полузащитник «Ромы» Залевски. В компенсированное время он заработал второй пенальти, и так как Левандовски был заменен, сам же его исполнил. Обиднее всего было Ганну, который почти остановил мяч, но тот все же проскочил в сетку.
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И
|
В
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Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Польша
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-2
|
3
|
2. Португалия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
3. Шотландия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2-3
|
0
|
4. Хорватия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
Смазанная премьера Сантуша
Лига C
Чуть менее года назад на финише отбора на Евро-2024 Швеция была разбита в Баку со счетом 3:0. С тех пор поменялось многое. Азербайджан возглавил провалившийся перед этим в Польше знаменитый португалец Фернанду Сантуш, а у пребывающих в кризисе скандинавов впервые в истории появился тренер-иностранец — известный в прошлом датский форвард Йон Даль-Томассон.
В итоге успешнее первый официальный матч с новым тренером провели шведы, хотя Азербайджан мог рассчитывать на большее. На последней минуте первого тайма после подсказки ВАР арбитр назначил пенальти за снос Дадашова, но экс-зенитовец Шейдаев очень плохо исполнил удар с «точки». Юханссон спас, после перерыва выдал еще несколько крутых сейвов, а защищавшего ворота хозяев уроженца Махачкалы и начинавшего карьеру в «Анжи» Дженетова огорчили звезды шведской атаки.
Сначала защитников раскачал Дьекереш и выкатил мяч под удар Исаку. Затем эта парочка соорудила еще один гол, а когда Дженетов сбил выходившего один на один форварда «Ньюкасла», тот даже при возможности оформить хет-трик уступил право на пенальти Дьекерешу. Хозяева же, у которых было несколько классных моментов, размочили счет в концовке — после прохода защитника «Карабаха» Байрамова и мягкого навеса на голову Дадашову. А еще автор гола успел отметиться попаданием в перекладину.
Масса моментов, тотальное преимущество по ударам — Словакия либо не могла пробить Хейна, либо попадала в каркас ворот. Но все же фаворит добился своего, а Суслов забил трудовой гол сразу после того, как взятие ворот гостей отменили из-за офсайда.
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Швеция
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-1
|
3
|
2. Словакия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
3. Эстония
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
|
4. Азербайджан
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-3
|
0
Вратарский бенефис
Ничья — стопроцентная заслуга голкипера белорусской сборной Лопухова. Вратарь, которым помог минскому «Динамо» после долгого перерыва пробиться в групповой этап еврокубков, превратился в волшебника. Несколько его сейвов точно украсят хит-парад тура. С другой стороны, тренирующий белорусов Карлос Алос имеет основания сетовать на то, что не удалось взять три очка. Дело в том, что на 73-й минуте один из ключевых игроков болгарской команды Крастев получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
А в другом матче группы Северная Ирландия довольно уверенно переиграла Люксембург, забив два относительно быстрых гола с интервалом в пять минут. Первому из них предшествовал вброс аута. Спартаковец Мартинс отыграл за гостей 90 минут.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Северная Ирландия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-0
|
3
|
2. Болгария
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
3. Белоруссия
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
4. Люксембург
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0