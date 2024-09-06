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Сегодня, 00:45

900-й гол Роналду, триллер в Глазго, сербы оставили Испанию без шансов на мировой рекорд

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Нико Уильямс против игроков сборной Сербии.
Фото Reuters
Каспер Дольберг.
Фото Reuters
Мехти Дженетов.
Фото Reuters
1/4
Обзор состоявшихся в четверг матчей Лиги наций.

И.о. вместо и.о.

Лига А

Лига наций A. Группа 4
05 сент, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
0:0
Испания

Чемпионы Европы и действующие победители Лиги наций испанцы приехали в Белград без дисквалифицированных Родри и Мораты, которые слишком бурно праздновал триумф на континентальном первенстве и влезли в политику, спев песню о том, что Гибралтар принадлежит Испании. Отсюда неординарное решение Луиса де ла Фуэнте отправить в центр атакующей тройки номинального вингера Айосе Переса.

Только по ходу второго тайма его сменил автор золотого гола в финале Евро-2024 Ойярсабаль. Нужна была эффективность в завершении, так как Карвахаль и Фабиан Руис не забили после стандартов Ямаля. Между тем в первом тайме Сербия атаковала очень агрессивно. Однако в отсутствие двух лучших форвардов страны — Митровича и Влаховича — верный шанс упустил Йович. Лука не попал в створ, когда его вывели один на один с Райя. Но этот момент намекал, что серия «Красной фурии» из тринадцати побед в турнирных матчах под угрозой.

Нико Уильямс против игроков сборной Сербии.
Фото Reuters

Испании оставалось два выигрыша до мирового рекорда, но его придется отложить на будущее. А сохранивший свой пост после провального Евро-2024 Драган Стойкович вряд ли расстроен тем, что Сербия никак не может обыграть испанцев (=4-3). Эта ничья для балканской команды почти равна победе, и она вцепилась в нее зубами, выдержав штурм фаворита.

Лига наций A. Группа 4
05 сент, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
2:0
Швейцария

Что у Дании, что у Швейцарии — большие перемены. Глобальные — у скандинавов, которых в роли и.о. главного тренера возглавил Мортен Вигхорст. Однако специалист, который несколько лет был ассистентом Каспера Юльманна, перед началом подготовки к Лиге наций сообщил, что не может работать из-за стресса. Так что пришлось экстренно — и тоже временно — передавать бразды правления Ларсу Кнудсену, который отвечал в сборной за стандарты.

У Швейцарии Мурат Якин после сильного выступления на Евро-2024 на своем месте, но приходится привыкать к тому, что в воротах теперь не вечный Зоммер, а Кобель. И Грегору удалось проявить себя, когда после классного паса Эриксена один на один выходил Дольберг. Этого форварда гости упустили и в начале второго тайма, что стоило удаления Эльведи. Арбитр сначала ограничился желтой карточкой, но поменял ее на красную после похода к монитору.

Каспер Дольберг.
Фото Reuters

А в большинстве датчане все-таки забили, когда Кобеля поставили в тупик настырность Доргу и небольшой рикошет от своего защитника. После этого случился конфликт двух капитанов — Хейбьерга и Джаки. В итоге швейцарец получил вторую желтую карточку, а вдевятером никаких шансов на спасение у гостей не осталось. У Дании же по иронии судьбы второй гол записал на свой счет как раз Хейбьерг.

И

В

Н

П

М

О

1. Дания

1

1

0

0

2-0

3

2. Испания

1

0

1

0

0-0

1

3. Сербия

1

0

1

0

0-0

1

4. Швейцария

1

0

0

1

0-2

0

Победа для Пепе

Лига наций A. Группа 1
05 сент, 21:45. Estadio da Luz (Лиссабон)
Португалия
2:1
Хорватия

Матчу в Лиссабоне предшествовало чествование попрощавшегося с футболом Пепе. Легендарный португальский защитник получил памятную футболку с номером 141 — по числу его матчей в составе национальной команды. А фанаты посвятили легенде впечатляющий баннер, который закрыл всю трибуну.

Зато Криштиану Роналду никуда уходить не собирается, и в четверг ему покорилась очередная вершина — 900 голов на профессиональном уровне. Капитан забил с подачи Нуну Мендеша, а до этого — после крутого паса пяткой от Рафаэла Леау — Кришу не удалось пробить Ливаковича. Очевидно, что схема Хорватии с тремя центральными защитниками не была синонимом надежности.

Напротив, в дебюте — после паса Бруну Фернандеша — ее удивил включившийся в атаку по центру Диогу Далот. А на его автогол Педру Нету ответил попаданием в перекладину. Но уж точно «шашечные» не выглядели безнадежно. Шансы отыграться у команды Златко Далича были. Особенно после подач хорошо вышедшего на замену Сушича. Но португальцы справились со всеми атаками, а ударам Крамарича и Перишича в концовке не хватило точности.

Лига наций A. Группа 1
05 сент, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
2:3
Польша

В Глазго случилась главная драма четверга. Поначалу неудачники Евро-2024 шотландцы выглядели безнадежно с точки зрения результата. Пропустили дальний удар от бывшего динамовца Шиманьски, а потом завалили в штрафной Залевски. Левандовски при исполнении пенальти был привычно безупречен, а вот его команда после перерыва оказалось под прессом атак хозяев.

Успех принесла первая же из них, когда красивая комбинация продолжилась серией рикошетов и ударом Гилмора. А после того как Ралстон вложил мяч в ногу Мактоминаю, и счет сравнялся, можно было порассуждать о неаполитанском вечере, ведь оба автора голов недавно перешли в «Наполи». Оказалось же, что настоящим героем стал другой представитель серии А — полузащитник «Ромы» Залевски. В компенсированное время он заработал второй пенальти, и так как Левандовски был заменен, сам же его исполнил. Обиднее всего было Ганну, который почти остановил мяч, но тот все же проскочил в сетку.

И

В

Н

П

М

О

1. Польша

1

1

0

0

3-2

3

2. Португалия

1

1

0

0

2-1

3

3. Шотландия

1

0

0

1

2-3

0

4. Хорватия

1

0

0

1

1-2

0

Смазанная премьера Сантуша

Лига C

Лига наций C. Группа 1
05 сент, 19:00. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Азербайджан
1:3
Швеция

Чуть менее года назад на финише отбора на Евро-2024 Швеция была разбита в Баку со счетом 3:0. С тех пор поменялось многое. Азербайджан возглавил провалившийся перед этим в Польше знаменитый португалец Фернанду Сантуш, а у пребывающих в кризисе скандинавов впервые в истории появился тренер-иностранец — известный в прошлом датский форвард Йон Даль-Томассон.

В итоге успешнее первый официальный матч с новым тренером провели шведы, хотя Азербайджан мог рассчитывать на большее. На последней минуте первого тайма после подсказки ВАР арбитр назначил пенальти за снос Дадашова, но экс-зенитовец Шейдаев очень плохо исполнил удар с «точки». Юханссон спас, после перерыва выдал еще несколько крутых сейвов, а защищавшего ворота хозяев уроженца Махачкалы и начинавшего карьеру в «Анжи» Дженетова огорчили звезды шведской атаки.

Мехти Дженетов.
Фото Reuters

Сначала защитников раскачал Дьекереш и выкатил мяч под удар Исаку. Затем эта парочка соорудила еще один гол, а когда Дженетов сбил выходившего один на один форварда «Ньюкасла», тот даже при возможности оформить хет-трик уступил право на пенальти Дьекерешу. Хозяева же, у которых было несколько классных моментов, размочили счет в концовке — после прохода защитника «Карабаха» Байрамова и мягкого навеса на голову Дадашову. А еще автор гола успел отметиться попаданием в перекладину.

Лига наций C. Группа 1
05 сент, 21:45. A. Le Coq Arena (Таллин)
Эстония
0:1
Словакия

Масса моментов, тотальное преимущество по ударам — Словакия либо не могла пробить Хейна, либо попадала в каркас ворот. Но все же фаворит добился своего, а Суслов забил трудовой гол сразу после того, как взятие ворот гостей отменили из-за офсайда.

И

В

Н

П

М

О

1. Швеция

1

1

0

0

3-1

3

2. Словакия

1

1

0

0

1-0

3

3. Эстония

1

0

0

1

0-1

0

4. Азербайджан

1

0

0

1

1-3

0

Вратарский бенефис

Лига наций C. Группа 3
05 сент, 21:45. ZTE Arena (Залаэгерсег)
Белоруссия
0:0
Болгария

Ничья — стопроцентная заслуга голкипера белорусской сборной Лопухова. Вратарь, которым помог минскому «Динамо» после долгого перерыва пробиться в групповой этап еврокубков, превратился в волшебника. Несколько его сейвов точно украсят хит-парад тура. С другой стороны, тренирующий белорусов Карлос Алос имеет основания сетовать на то, что не удалось взять три очка. Дело в том, что на 73-й минуте один из ключевых игроков болгарской команды Крастев получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

А в другом матче группы Северная Ирландия довольно уверенно переиграла Люксембург, забив два относительно быстрых гола с интервалом в пять минут. Первому из них предшествовал вброс аута. Спартаковец Мартинс отыграл за гостей 90 минут.

Лига наций C. Группа 3
05 сент, 21:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
2:0
Люксембург

И

В

Н

П

М

О

1. Северная Ирландия

1

1

0

0

2-0

3

2. Болгария

1

0

1

0

0-0

1

3. Белоруссия

1

0

1

0

0-0

1

4. Люксембург

1

0

0

1

0-2

0
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
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