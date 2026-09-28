Норвегия проиграла Португалии из-за вратарского привоза. Роналду на поле не вышел

Рамуш наказал Нюланна.

Лига наций A. Группа 4.

27 сентября, 21:45. Уллевол (Осло)

К футболу сборных можно относиться по-разному, но он продолжает дарить зрителям фантастические противостояния, которых, казалось, уже никогда не случится. Вот, например, встреча Эрлинга Холанна и Криштиану Роналду. Медийные гиганты, мегабомбардиры и главные герои своих поколений ранее не пересекались на одном поле, а Лига наций давала шанс увидеть их друг против друга.

Норвегия и действующий чемпион турнира Португалия оказались в одной группе дивизиона А. К очному матчу они подходили лидерами квартета благодаря победам в первом туре. Скандинавская команда в региональном дерби справилась с Данией (3:2), а португальцы ограничились минимальной победой над Уэльсом (1:0). И если Эрлинг оформил дубль, то Роналду нанес 7 ударов, но так и не забил — его единственный гол отменили из-за офсайда.

Жезуш оставил Роналду в запасе

Правда, Жорже Жезуш оставил Криштиану в запасе, отложив встречу суперзвезд на поле. Как выяснилось, до следующего раза. Суперзвезда впервые за два года начал официальный матч за сборную в качестве запасного. Кроме того, в стартовый состав не попал Витинья, а травмированного Бруну Фернандеша не внесли даже в заявку, хотя с валлийцами оба провели по 90 минут. Единственным изменением в стартовом составе Норвегии по сравнению с предыдущим матчем стал выход в основе Андреаса Шельдерупа вместо Оскара Бобба на правом фланге атаки.

Норвегия сразу завладела инициативой и активно вступала в контрпрессинг, в том числе около чужой штрафной. Гостям временами приходилось играть на отбой, но до ударов скандинавы не добирались. Первый удар нанесла Португалия, а чуть позже стало ясно: матч напоминает качели. Соперники поочередно перехватывали инициативу, только норвежцы разыгрывали мяч более размеренно.

Особенно хорошо команда Столе Сольбаккена выглядела в единоборствах — до перерыва выиграла 21 дуэль из 35. Первый явный голевой момент возник у Холанна, который на 13-й минуте метров с десяти без сопротивления посылал мяч в сторону Диогу Кошты, но плохо приложился и проблем вратарю не доставил.

На 17-й минуте португальцы провели атаку от своих ворот. Нуну Мендеш ускорил ее рывком, а Педру Нету выкатил мяч на линию штрафной Жоау Феликсу, который открыл счет. Норвежцы слегка занервничали и несколько раз несогласованно сыграли у своих ворот, но быстро пришли в себя и снова принялись искать пути к чужим.

Моменты Холанна и преимущество Норвегии

Хозяева здорово вскрывали фланги — у вингеров Антонио Нусы и Шельдерупа в первом тайме на двоих 5 успешных обводок за 6 попыток. Больше всего проблем сопернику доставлял Нуса: обыгрывал защитников и навешивал на голову Холанну. У форварда было несколько шансов отличиться до перерыва: 5 ударов, 0,76 ожидаемого гола, 2 упущенных явных момента. Партнеры регулярно искали его передачами и нередко находили, но забить не удавалось. То Кошта отразит, то Рубен Диаш героически спасет после ошибки голкипера, то сам нападающий промахнется.

Концовка первого тайма полностью осталась за Норвегией: доля владения мячом достигла 59 процентов, но счет так и не изменился. Стоит отметить, что матч выглядел тяжелым для судейства. Возникало много спорных эпизодов — стыки, микрофолы, неразбериха с тем, кто последним коснулся мяча перед уходом за боковую или лицевую линию. Арбитр Франсуа Летексье скорее справлялся, но все-таки неоднократно напарывался на гнев от футболистов и тренеров. В одном из подобных эпизодов желтую за чрезмерную реакцию на свисток получил Жорже Жезуш.

В перерыве обошлось без замен. Консейсау, которому в добавленное время потребовалась помощь врачей, продолжил игру, а Роналду остался в запасе. Норвежцы вернулись из раздевалки заряженными и кинулись отыгрываться. Игра становилась жестче: за несколько минут Летексье показал желтые карточки Эурснесу и Пальинье, который нагло руками остановил Юлиана Рюэрсона на подходе к португальской штрафной.

Фото Global Look Press

Ошибки Нюланна решили исход матча

Исполнять стандарт отправился Мартин Эдегор. Кошта неуверенно отбил его удар на голову Патрику Бергу, а тот скинул на Холанна — 1:1. Это 65-й гол Эрлинга за 57 матчей в сборной. Нечеловеческий темп. Вскоре ошибся и Эрьян Нюланн — подарил мяч Гонсалу Рамушу. Дублер Роналду вратаря не простил и опять вывел Португалию вперед. Равенство на табло не продержалось и пяти минут.

После этого привоза норвежцы чуть не пропустили снова. Гости сразу едва не забили третий — появившийся на замену Рафаэль Леау через рикошет попал в перекладину. Рамуш на добивании не попал в ворота. Вскоре он все-таки отправил мяч в сетку после новой ошибки Нюланна, но гол отменили. Вновь норвежский вратарь, вновь необъяснимая оплошность при попытке выноса, вновь Гонсалу наказал. Голкиперу страшно повезло, что ВАР разглядел у нападающего сантиметровый офсайд и и оставил норвежцам шанс отыграться.

Тем временем количество желтых карточек продолжало расти, португальцы постепенно теряли хватку, а Криштиану все не снимал тренировочную манишку. К середине второго тайма было стойкое ощущение, что ключевые события матча еще произойдут. Норвежцы все больше полагались на физическую мощь и напор, а Нуса стал менее заметен. Примечательно, что после ошибок Нюланна защитники старались реже возвращать ему мяч.

Атаковать это не мешало. Норвегия прижала соперника к воротам и старалась быстрее доставлять мяч в штрафную. Португалия старалась удержать победу. Жезуш заменил Рамуша на Франсишку Тринкау, а последней заменой выпустил Бернарду Силву вместо Нету. Криштиану так и остался в запасе.

Несмотря на отчаянный навал, второй гол норвежцев мы в итоге и не увидели. Как и очную встречу Роналду с Холанном. Судя по содержанию матча, команда Сольбаккена не заслужила поражения. Она превзошла противника по владению, ударам, явным голевым моментам и ожидаемым голам. Не заслужила, но проиграла. Так бывает, когда имеешь дело с классным оппонентом, который не прощает индивидуальных ошибок.