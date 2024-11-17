Холанн приговорил Казахстан. Команда Черчесова так и не смогла забить в Лиге наций, установив антирекорд

Бенефис норвежской суперзвезды.

Сборная Казахстана подошла к матчу с Норвегией без турнирной мотивации. Одно очко, десять пропущенных голов и ноль забитых мячей — таков результат команды Станислава Черчесова после пяти туров Лиги наций. Вылет в дивизион С неизбежен.

У Холанна и компании, наоборот, мотивации было хоть отбавляй. В игре против Казахстана норвежцам нужно было сыграть лучше, чем Австрия со Словенией, чтобы занять первое место. Количество набранных баллов было одинаковым, но по личным встречам преимуществом над скандинавами владел коллектив Ральфа Рангника.

Черчесов выпустил пятерку защитников — по уже классической для себя схеме. Главное изменение по сравнению с предыдущей встречей — возвращение Алипа, который отбыл дисквалификацию.

У Столе Сольбаккена без сюрпризов. Двойка мощных форвардов Холанн — Серлот вышла наводить ужас на оборону соперника.

Эрлин Холанн против игроков сборной Казахстана. Фото Global Look Press

Дубль Холанна

Стартовый натиск норвежцев было непросто выдержать. Хозяева буквально вдавливали гостей в свою штрафную. Казахстан, находясь под постоянным прессингом, выносил мяч куда глаза глядят, поэтому в первые 15 минут скандинавы подали большое количество угловых — аж шесть.

Холанн, конечно же, был на первом плане. Звездный нападающий пихался, толкался, боролся — в общем, всячески пытался прорваться к воротам Покатилова. И несколько раз ему это удавалось, но до гола было далеко.

Ближе к середине тайма возникло ощущение, будто команде Черчесова удалось чуть отодвинуть игру со своей половины поля. Но оно было обманчивым. Несколько вылазок в окрестности хозяев особой пользы не принесли.

А настырный Холанн все-таки добился своего. Юркий Нуса подхватил мяч после обреза казахстанцев, продвинул его к штрафной и выстрелил. Покатилов отбил прямо на ногу Эрлину, который без проблем отправил мяч в сетку.

Капитан команды на этом не успокоился и через 14 минут оформил дубль. Открылся под подачу Нусы, завис в воздухе на несколько секунд и «кивнул» в угол. Отец Холанна, расположившийся на трибунах, пребывал в отличном настроении.

Затем гости развалились словно карточный домик, а норвежцы побежали добивать раненого зверя. Финальный счет первого тайма установил Серлот, оказавшийся первым на подборе у 11-метровой отметки — 3:0.

Норвежцы были сильнее и быстрее во всех компонентах. Казахстанцы же совсем забыли об атаке, не нанеся ни одного удара в створ за тайм. Подобное мы уже могли видеть три дня назад, когда в Алматы приезжала сборная Австрии.

Черчесов мог только разводить руками на бровке — больше тут ничего не поделаешь, сказывался класс игроков.

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Фото Reuters

Казахстан так и не забил

После перерыва Черчесов сменил схему и перешел на игру в четыре защитника — в центре обороны образовалась связка Касым — Алип.

Выход Исламхана и Паруза — еще один маркер того, что Станислав Саламович прежде всего думал об атаке. Нет ничего зазорного в том, чтобы проиграть Норвегии на выезде. Почему бы не постараться забить? Тем более что в графе «Голы» у Казахстана в Лиге наций по-прежнему значился ноль.

И ситуация не значительно, но улучшилась. Да, норвежцы все так же доминировали по всем статистическим показателям, больше контролировали мяч. Но Казахстан имел несколько шансов забить. В атаке точно стало повеселее. Несколько раз мяч гулял по штрафной площади Сельвика, но до удара в створ дело так и не дошло.

А затем на авансцену вновь вышел неугомонный Холанн. Могучий форвард оформил хет-трик, пробил точно в левый нижний угол. 4:0 в пользу хозяев.

Естественно, никакой речи об интриге уже не шло. Осталось лишь два вопроса: сколько в итоге забьют норвежцы и удастся ли казахстанцам прервать сухую серию.

Хозяева отличились еще один раз. У Нусы — одного из героев встречи, получился красивый обводящий удар. А коллектив Черчесова так и не смог расколдовать ворота соперника.

5:0 — бенефис Холанна и крупная победа скандинавов. И все было не зря. Норвежцы выиграли группу и напрямую вышли в дивизион А, ведь австрийцы в параллельном матче сыграли вничью со Словенией (1:1).