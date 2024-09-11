Яркая ничья Германии и Нидерландов, у Кейна дубль в 100-м матче за сборную, Грузия рвется в элитную группу

Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.

Де Лигт продолжает ошибаться

Лига А

Главный матч дня начался с быстрого гола Рейндерса, который наказал немцев за провал в центре и пустил мяч в «домик» Тер Штегену. Нидерланды в этот момент обновили национальный рекорд, забив в 27-м матче подряд, а немцы так рано — через 1 минуту и 39 секунд после стартового свистка — не пропускали 50 лет!

Только вся игра была еще впереди, и дальше дела у «Оранжевых» пошли не так гладко. Во-первых, Тер Штеген не позволил развить преимущество Симонсу и Гакпо. Во-вторых, пошли провалы в обороне, а первая голевая атака немцев началась с грубой ошибки Де Лигта. Роналд Куман даже поменял новичка «МЮ» после первого тайма.

В-третьих, хозяева лишились покинувшего поле на носилках Аке, и уже без него воодушевленный первым выходом в стартовом составе Ундав к голу добавил передачу, переправив мяч находившемуся перед пустыми воротами Киммиху.

Голландцы уже в трех матчах подряд пропускают не менее двух мячей, чего не случалось со смутных времен под началом Данни Блинда (на стыке 2015 и 2016 года). Ну а Куман все же изменил игру заменами, одновременно выпустив на поле братьев-близнецов Тимберов — защитника «Арсенала» Юрриена и хавбека «Фейеноорда» Квинтена. Сравнял же счет Дюмфрис, которому вложил мяч в ногу простреливший вдоль ворот Бробби. В итоге — яркая ничья. Как и в параллельном матче, в котором Венгрия так и не сумела дожать Боснию и пробить великолепно сыгравшего голкипера.

И В Н П М О 1. Германия 2 1 1 0 7-2 4 2. Нидерланды 2 1 1 0 7-4 4 3. Босния 2 0 1 1 2-5 1 4. Венгрия 2 0 1 1 0-5 1

Карсли — как Капелло и Греция на вершине

Лига B

На «Уэмбли» перед стартовым свистком чествовали Кейна по случаю 100-го матча за сборную. А погоня Харри за голом в юбилейном матче — что прежде удавалось только Уэйну Руни и Бобби Чарльтону — оказалась чуть ли не главным сюжетом большей части лондонской игры. Для начала гол капитана отменили из-за офсайда. Потом (в том числе после удара через себя) дважды спас Градецки.

Но все же финская стена была пробита крутым ударом под перекладину. А за первым голом последовал и второй — 68-й за национальную команду. Планка английского рекорда результативности поднимается все выше. Преодолеть ее в будущем будет очень сложно. Или вообще невозможно, так как Кейн находится в расцвете сил, и до пенсии ему далеко.

Примерно такой же околонулевой видится вероятность того, что хоть кто-то помешает «Трем львам» вернуться в элитный дивизион Лиги наций. Между тем с двух побед в турнирных матчах до пока лишь «и.о.» главного тренера Ли Карсли прошлый раз начинал свою работу в Англии в 2008 году Фабио Капелло.

Впрочем, у Греции на этот счет явно есть свое мнение. По крайней мере, пока тоже не терявшие очков эллины лидируют за счет лучшей разности мячей. В Дублине им повезло с отменой гола ирландцев из-за офсайда, а потом еще и обычно надежный Келлехер толком не среагировал на удар попавшего в верхний угол Ионнидиса. Обеспечили же первое место второй в матче голевой пас Бакасетаса и действия Цолиса, который в штрафной красиво разобрался с защитником. Стоит поаплодировать новому главному тренеру греков — работавшему прежде с «Панатинаикосом» 62-летнему сербу Ивану Йовановичу.

И В Н П М О 1. Греция 2 2 0 0 5-0 6 2. Англия 2 2 0 0 4-0 6 3. Ирландия 2 0 0 2 0-4 0 4. Финляндия 2 0 0 2 0-5 0

Чехи реабилитировались

Кажется, сборная Грузии нацелилась на выход в элитный дивизион! Хотя игра в Албании для команды Вилли Саньоля складывалась непросто. Первый тайм вообще получился малособытийным, но по ходу второй половины давление начало усиливаться. А переломным стал сумасшедший по силе и точности дальний удар Кочорашвили, после которого мяч оказался в сетке рикошетом от перекладины. И уже после этого только реакция Стракоши спасла Албанию от голов Чакветадзе и бывшего игрока «Рубина» Давиташвили.

Грузия выиграла спор за лидерство, а в противостоянии неудачников первого игрового дня успешнее оказалась Чехия. Ее главными героями стали два футболиста. Прежде всего — никогда ранее не забивавший на таком уровне полузащитник Шульц, голевой дубль которого превратил 0:1 в 2:1. А в концовке, когда украинцы сократили отставание, победу для хозяев отстояли спасения голкипера «Байера» Коваржа.

И В Н П М О 1. Грузия 2 2 0 0 5-1 6 2. Албания 2 1 0 1 2-2 3 3. Чехия 2 1 0 1 4-6 3 4. Украина 2 0 0 2 3-5 0

Провал в Скопье

Лига С

В Македонии в составе сборной Армении вышли все пять вызванных в этот раз в сборную представителей РПЛ — Арутюнян, Иву, Тикнизян, Сперцян и Севикян. Нельзя сказать, что в Скопье они в первом тайме блистали, так как инициатива скорее была у хозяев. Зато армянская команда получила численный перевес после второй желтой карточки Зайкова. Тем досаднее итоговый результат, дорогу к которому для балканской сборной открыл классный штрафной Барди.