Футбол
Лига наций УЕФА
Статьи
Таблицы Календарь / результаты Статистика Новости Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 00:15

Франция потеряла Мбаппе и проиграла, Рангник нашел свою команду, Нидерланды уничтожили Бельгию

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Франция — Дания. Килиан Мбаппе (справа).
Фото Reuters
Обзор состоявшихся в пятницу матчей Лиги наций.

Сенсационный Корнелиус

Лига А

Лига наций A. Группа 1
03 июн, 21:45. Stade de France (Сен-Дени)
Франция
1:2
Дания
Голы
Бензема, 51 (1:0), Корнелиус, 68 (1:1), Корнелиус, 88 (1:2)
Франция
Льорис Варан (Салиба, 61) Кунде (Клаусс, 90+2) Эрнандез Эрнандес Тшуамени Коман (Диаби, 90+2) Канте Гризманн (Рабьо, 78) Мбаппе (Нкунку, 46) Бензема
Дания
Шмейхель Андерсен Вестергор (Кристенсен, 60) Нельссон Мехле Дилэйни (Йенсен, 85) Эриксен Васс (Дамсгор, 60) Хейбьерг Сков Ольсен (Брэйтуэйт, 84) Дольберг (Корнелиус, 60)
Предупреждения
Нельссон 72’
Судьи
Цвайер (Германия)

Вообще-то все ждали, что Карим Бензема и Кильян Мбаппе в новом сезоне составят грозную атакующую связку в «Реале». Однако после решения последнего остаться в «ПСЖ» два супернападающих могут выдавать настоящие шоу только в сборной — как в предыдущем «Финале четырех» Лиги наций, где трехцветные устроила два сумасшедших камбэка против Бельгии и Испании, а Бензема с Мбаппе в каждом из матчей забили по голу.

Новый же турнир Франция начала под руководством Ги Стефана, так как Дидье Дешаму пришлось покинуть расположение сборной из-за смерти отца. И, естественно, футболисты старались поддержать своего тренера. Однако получалось далеко не все. До перерыва Дания несколько раз могла забить, тогда как хозяева упускали свои возможности. Особенно не везло Бензема, чей гол отменили из-за офсайда.

Самой же большой неприятностью стала травма не доигравшего до перерыва Мбаппе. На второй тайм вместо него вышел проведший феноменальный сезон в «Лейпциге» Кристофер Нкунку. В сборной он раньше практически не играл, однако нескольких совместных тренировок оказалось достаточно, чтобы найти общий язык с Бензема. Настолько, что Нкунку идеально прочувствовал маневр мадридской звезды и выдал тончайший голевой пас пяткой.

Только датчан пропущенный мяч не прибил, а мотивировал, и они извлекли максимум из вынужденной перестройки обороны хозяев. Не факт, что травмировавшийся Рафаэль Варан решил бы все проблемы, но без него защитники откровенно зевнули и заброс Эмиля Хейбьерга, и включение ворвавшегося в свободную зону в центре штрафной Андреаса Корнелиуса. После этого игра перешла в режим качелей, которые в итоге повернулись в датскую сторону. И если Нголо Канте обводящим ударом сотряс штангу, то Корнелиус, несмотря на активное сопротивление Вильяма Салиба, с острейшего угла вогнал мяч в ближнюю «девятку».

Пока это лучшая игра новой Лиги наций, но так как в июне за рекордно короткие сроки будет сыграно сразу четыре тура, болельщиков явно ждет еще несколько шикарных матчей. И надо в очередной раз признать: УЕФА нашел идеальную замену «товарнякам».

Рангник начал в Австрии с крупной победы

Лига наций A. Группа 1
03 июн, 21:45. Gradski vrt (Осиек)
Хорватия
0:3
Австрия
Голы
Арнаутович, 41 (0:1), Грегорич, 54 (0:2), Забитцер, 57 (0:3)
Хорватия
Ивушич Чалета-Цар Понграчич Соса (Баришич, 46) Юранович Майер (Модрич, 59) Ковачич (Оршич, 71) Брозович Пашалич (Влашич, 58) Брекало Крамарич (Будимир, 58)
Австрия
Линднер Траунер Дансо Вебер (Фридль, 77) Лайнер (Зайвальд, 46) Забитцер Онисиво (Триммель, 46) Лаймер Шлагер Арнаутович (Грегорич, 46) Вайманн (Баумгартнер, 72)
Предупреждения
Чалета-Цар 74’  -  Шлагер 30’
Судьи
Кавана (Англия)

Премьера Ральфа Рангника пришлась на юбилей — 300-й турнирный матч сборной Австрии. И поначалу его команде больше времени пришлось провести в обороне. Порой ей откровенно везло, как в эпизоде с ошибкой голкипера, которая увенчалась попаданием Пашалича в перекладину. А потом все сделал Арнаутович: подхватил мяч в центральной зоне, резким движением ушел от защитника у линии штрафной и пробил под дальнюю штангу.

Успех австрийцев выглядел не совсем логичным, однако во втором тайме «шашечные» развалились за несколько минут. В том числе и благодаря проведенным Рангником заменам. Деморализовавший Хорватию второй гол организовали два джокера — Триммель и Грегорич. А дальний удар Забитцера убил даже намеки на интригу. Как остроумно заметили в Англии, Австрия под началом нового тренера забила в гостях в три раза больше мячей, чем в пяти последних выездных матчах «МЮ».

Группа A1

И

В

Н

П

М

О

Австрия

1

1

0

0

3-0

3

Дания

1

1

0

0

2-1

3

Франция

1

0

0

1

1-2

0

Хорватия

1

0

0

1

0-3

0

Унижение «красных дьяволов»

Лига наций A. Группа 4
03 июн, 21:45. King Baudouin (Брюссель)
Бельгия
1:4
Нидерланды
Голы
Бергвайн, 40 (0:1), Депай, 51 (0:2), Дюмфрис, 61 (0:3), Депай, 65 (0:4), Батшуайи, 90+3 (1:4)
Бельгия
Миньоле Алдервейрелд Боята Вертонген Менье (Феррейра-Карраско, 67) Кастань Витсель (Батшуайи, 67) Де Брейне Азар (Онана, 46) Фанакен (Мертенс, 46) Лукаку (Троссар, 27)
Нидерланды
Силлессен ван Дейк Аке (де Лигт, 74) Блинд Дюмфрис Тимбер Классен де Йонг Бергвайн Депай Бергхайс (Копмайнерс, 83)
Предупреждения
Мертенс 47’  -  ван Дейк 89’
Судьи
Мартинес (Испания)

Луи ван Гал, который попрощается со сборной после ЧМ-2022, провел 53-й матч на посту главного тренера оранжевых и сравнялся с легендарным Ринусом Михелсом. И в целом уже первый тайм дерби Бенилюкса складывался по его сценарию, хотя в дебюте Бельгия создала два отличных момента, включая пришедшийся в каркас ворот удар Кастаня. Но потом — после повреждения замененного на 23-й минуте Лукаку — острота у ворот Миньоле, который подменял травмированного Куртуа, стала системной проблемой «красных дьяволов».

Где-то выручал вратарь. В других эпизодах голландцев подводила точность, а в итоге логичный гол забил Бергвайн. Форвард, которому в ближайшее время прочат переход в «Аякс», перед штрафной получил мяч от Френки де Йонга и с разворота отправил его в нижний угол. Результативная серия Бергвайна в сборной достигла четырех матчей, а до перерыва бельгийцы еще и получили пенальти в свои ворота. Однако ВАР дал сигнал арбитру, и тот лично убедился, что мяч попал не в руку, а в лицо защитнику хозяев.

Это, впрочем, лишь отсрочило кошмарную для Бельгии развязку. Депай, лишившись возможности исполнить 11-метровый, во втором тайме дважды забил с игры с передач Бергвайна и Блинда. Четвертый гол гостей выглядел, как унижение. То же самое можно сказать и про третью результативную атаку, в завершении которой один крайний защитник — Блинд — вывел на пустой угол другого латераля — Дюмфриса. В общем, ждали непредсказуемой и равной игры, а получили избиение.

Группа A4

И

В

Н

П

М

О

Нидерланды

1

1

0

0

4-1

3

Польша

1

1

0

0

2-1

3

Уэльс

1

0

0

1

1-2

0

Бельгия

1

0

0

1

1-4

0

Календарь матчей Лиги наций, результаты, турнирные таблицы

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Ральф Рангник
2
2
Читайте также
Как научиться отличать ядовитые грибы: советы профессиональных грибников
«Аннулируйте ему визу!». Американские фанаты затравили Овечкина за то, что он вернулся к семье в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Италии нужно забыть последние неудачи и строиться заново. Но матч против Германии станет пыткой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости