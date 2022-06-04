Франция потеряла Мбаппе и проиграла, Рангник нашел свою команду, Нидерланды уничтожили Бельгию

Обзор состоявшихся в пятницу матчей Лиги наций.

Сенсационный Корнелиус

Лига А

Вообще-то все ждали, что Карим Бензема и Кильян Мбаппе в новом сезоне составят грозную атакующую связку в «Реале». Однако после решения последнего остаться в «ПСЖ» два супернападающих могут выдавать настоящие шоу только в сборной — как в предыдущем «Финале четырех» Лиги наций, где трехцветные устроила два сумасшедших камбэка против Бельгии и Испании, а Бензема с Мбаппе в каждом из матчей забили по голу.

Новый же турнир Франция начала под руководством Ги Стефана, так как Дидье Дешаму пришлось покинуть расположение сборной из-за смерти отца. И, естественно, футболисты старались поддержать своего тренера. Однако получалось далеко не все. До перерыва Дания несколько раз могла забить, тогда как хозяева упускали свои возможности. Особенно не везло Бензема, чей гол отменили из-за офсайда.

Самой же большой неприятностью стала травма не доигравшего до перерыва Мбаппе. На второй тайм вместо него вышел проведший феноменальный сезон в «Лейпциге» Кристофер Нкунку. В сборной он раньше практически не играл, однако нескольких совместных тренировок оказалось достаточно, чтобы найти общий язык с Бензема. Настолько, что Нкунку идеально прочувствовал маневр мадридской звезды и выдал тончайший голевой пас пяткой.

Только датчан пропущенный мяч не прибил, а мотивировал, и они извлекли максимум из вынужденной перестройки обороны хозяев. Не факт, что травмировавшийся Рафаэль Варан решил бы все проблемы, но без него защитники откровенно зевнули и заброс Эмиля Хейбьерга, и включение ворвавшегося в свободную зону в центре штрафной Андреаса Корнелиуса. После этого игра перешла в режим качелей, которые в итоге повернулись в датскую сторону. И если Нголо Канте обводящим ударом сотряс штангу, то Корнелиус, несмотря на активное сопротивление Вильяма Салиба, с острейшего угла вогнал мяч в ближнюю «девятку».

Пока это лучшая игра новой Лиги наций, но так как в июне за рекордно короткие сроки будет сыграно сразу четыре тура, болельщиков явно ждет еще несколько шикарных матчей. И надо в очередной раз признать: УЕФА нашел идеальную замену «товарнякам».

Рангник начал в Австрии с крупной победы

Премьера Ральфа Рангника пришлась на юбилей — 300-й турнирный матч сборной Австрии. И поначалу его команде больше времени пришлось провести в обороне. Порой ей откровенно везло, как в эпизоде с ошибкой голкипера, которая увенчалась попаданием Пашалича в перекладину. А потом все сделал Арнаутович: подхватил мяч в центральной зоне, резким движением ушел от защитника у линии штрафной и пробил под дальнюю штангу.

Успех австрийцев выглядел не совсем логичным, однако во втором тайме «шашечные» развалились за несколько минут. В том числе и благодаря проведенным Рангником заменам. Деморализовавший Хорватию второй гол организовали два джокера — Триммель и Грегорич. А дальний удар Забитцера убил даже намеки на интригу. Как остроумно заметили в Англии, Австрия под началом нового тренера забила в гостях в три раза больше мячей, чем в пяти последних выездных матчах «МЮ».

Группа A1 И В Н П М О Австрия 1 1 0 0 3-0 3 Дания 1 1 0 0 2-1 3 Франция 1 0 0 1 1-2 0 Хорватия 1 0 0 1 0-3 0

Унижение «красных дьяволов»

Луи ван Гал, который попрощается со сборной после ЧМ-2022, провел 53-й матч на посту главного тренера оранжевых и сравнялся с легендарным Ринусом Михелсом. И в целом уже первый тайм дерби Бенилюкса складывался по его сценарию, хотя в дебюте Бельгия создала два отличных момента, включая пришедшийся в каркас ворот удар Кастаня. Но потом — после повреждения замененного на 23-й минуте Лукаку — острота у ворот Миньоле, который подменял травмированного Куртуа, стала системной проблемой «красных дьяволов».

Где-то выручал вратарь. В других эпизодах голландцев подводила точность, а в итоге логичный гол забил Бергвайн. Форвард, которому в ближайшее время прочат переход в «Аякс», перед штрафной получил мяч от Френки де Йонга и с разворота отправил его в нижний угол. Результативная серия Бергвайна в сборной достигла четырех матчей, а до перерыва бельгийцы еще и получили пенальти в свои ворота. Однако ВАР дал сигнал арбитру, и тот лично убедился, что мяч попал не в руку, а в лицо защитнику хозяев.

Это, впрочем, лишь отсрочило кошмарную для Бельгии развязку. Депай, лишившись возможности исполнить 11-метровый, во втором тайме дважды забил с игры с передач Бергвайна и Блинда. Четвертый гол гостей выглядел, как унижение. То же самое можно сказать и про третью результативную атаку, в завершении которой один крайний защитник — Блинд — вывел на пустой угол другого латераля — Дюмфриса. В общем, ждали непредсказуемой и равной игры, а получили избиение.

Группа A4 И В Н П М О Нидерланды 1 1 0 0 4-1 3 Польша 1 1 0 0 2-1 3 Уэльс 1 0 0 1 1-2 0 Бельгия 1 0 0 1 1-4 0

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