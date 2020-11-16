Ничья в пользу России, Бельгия не оставила шансов Англии, Казахстан забил с центра поля

Обзор матчей Лиги наций, состоявшихся в воскресенье

Первая победа де Бура

Дивизион А

Группа 1

Голландия — Босния — 3:1 (Вайналдум, 6, 14. Депай, 55 — Превляк, 63).

Италия — Польша — 2:0 (Жоржинью, 27, с пенальти. Берарди, 84).

Давление на Франка де Бура наконец-то уменьшится, потому что с пятой попытки тренер одержал первую победу во главе голландской сборной. Сомнений в этом не осталось уже в дебюте матча, когда Вайналдум оформил самый быстрый дубль оранжевых с 1961 года. Полузащитник поддержал травмированного ван Дейка, отпраздновав взятие ворот в стиле партнера по сборной и «Ливерпулю».

А затем забил Депай. Если бы не перенос Евро-2020, Мемфис пропустил бы финальный турнир из-за тяжелой травмы, однако форвард успел восстановиться и отличился за сборную после паузы в 13 месяцев. После этой победы Голландия гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке отборочного цикла ЧМ-2022.

Gini Wijnaldum celebrates like injured Dutch and Liverpool teammate @VirgilvDijk ?? pic.twitter.com/C2CpnvfYXy — B/R Football (@brfootball) November 15, 2020

Лидировать же в этом квартете продолжают итальянцы, добившиеся победы над поляками. Первый гол состоялся после того, как полузащитник «Локомотива» Крыховяк уложил на газон Белотти, а Жоржинью, в отличие от «Челси», за сборную с 11-метровой отметки не промахивается. У него пять голов из пяти возможных. Еще один любопытный факт касается второго мяча «Скуадры адзурры». Прежде чем Берарди отправил мяч в сетку, итальянцы сделали 30 передач. Команда Роберто Манчини продолжает улучшать рекордную серию и не знает поражений на протяжении 21 матча.

30 — Domenico Berardi's goal came after 30 passes, the longest sequence before a goal scored in a Nations League match. Tiqui-taca.#ItalyPoland pic.twitter.com/6EA8Pz9TTk — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 15, 2020

И В Н П М О 1. Италия 5 2 3 0 5-2 9 2. Голландия 5 2 2 1 5-3 8 3. Польша 5 2 1 2 5-4 7 4. Босния 5 0 2 3 3-8 2

Бельгия или Дания?

Группа 2

Бельгия — Англия — 2:0 (Тилеманс, 10. Мертенс, 23).

Дания — Исландия — 2:1 (Эриксен, 12, с пенальти, 90+2 с пенальти — Кьяртанссон, 85).

В одном из главных матчей дня было сразу два юбиляра. Роберто Мартинес проводил 50-й матч на посту главного тренера сборной Бельгии, а Кейн также в 50-й раз надел футболку английской команды. Однако британская атака на фоне хозяев выглядела сиротливо. К середине первого тайма Тилеманс забил с помощью рикошета от ноги соперника, а Мертенс удвоил счет блестящим ударом со штрафного. Дрис впервые в карьере отличился в трех подряд матчах сборной и с 21 голом делит третье место в списке лучших снайперов Бельгии.

Ты точно видел двухочковый в баскетболе, а как насчет футбола?



Бельгийцы побеждают англичан в два мяча, но все еще может поменяться. Влетай в прямой эфир Матч ТВ:https://t.co/Hhj4IfpQvT pic.twitter.com/zb1UUmqqhB — Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2020

В Англии, впрочем, обратили внимание не на это, а на случившуюся незадолго до перерыва травму Чилуэлла. Тут же обновился список потерь АПЛ в этой паузе на матчи сборных, в котором значатся фамилии англичан Стерлинга и Гомеза, голландца Аке и шотландца Робертсона. Наверное, у Юргена Клоппа, Хосепа Гвардьолы и Фрэнка Лэмпарда добавилось седых волос, и новостей из сборных клубные тренеры сейчас ждут с содроганием.

Что до турнирной ситуации в этой группе, то команда Гарета Саутгейта разбазарила все, чего добилась с таким трудом. В октябре Англия обыграла казавшихся неуязвимыми «красных дьяволов», однако через три дня упустила лидерство из-за домашнего проигрыша Дании. Теперь вырвавшие победу в Исландии скандинавы сразятся с Бельгией за первое место. Датчанам требуется подвиг: обыграть команду, которая не знает поражений на своем поле на протяжении 28 турнирных матчей.

И В Н П М О 1. Бельгия 5 4 0 1 12-4 12 2. Дания 5 3 1 1 6-3 10 3. Англия 5 2 1 2 3-4 7 4. Исландия 5 0 0 5 3-13 0

Черная неделя Сербии и карантин для Норвегии

Дивизион В

Группа 3

Венгрия — Сербия — 1:1 (Кальмар, 39 — Радоньич, 17).

Турция — Россия — 3:2

Россия рисковала потерять первое место. Венгры должны были воодушевиться выходом на Евро-2020, а сербы, напротив, пережили настоящую драму и пропустят первенство континента. Однако балканскую команду мотивировала турнирная ситуация, а перемены в составе дали дополнительный импульс. Эффектно разобравшийся с обороной хозяев Радоньич как раз не играл с Шотландией.

Однако у Венгрии все в порядке с характером. Она прижала соперника к воротам, и Кальмар не мог промахнуться после отличного паса Николича. Ничья — результат в пользу России. Он означает, что в заключительном туре нужно сыграть не хуже, чем Венгрия, так как при равном количестве очков у нашей сборной есть преимущество по личным встречам. Сербия же за четыре дня провалилась на двух фронтах.

И В Н П М О 1. Россия 5 2 2 1 9-7 8 2. Венгрия 5 2 2 1 5-4 8 3. Турция 5 1 3 1 6-6 6 4. Сербия 5 0 3 2 4-7 3

Группа 1

Австрия — Северная Ирландия — 2:1 (Шауб, 81. Грбич, 87 — Магеннис, 75).

Матч Румыния — Норвегия отменен

Летом Валерий Карпин говорил про Роспотребнадзор и чемпионат России, однако то были цветочки, а история сборной Норвегии вообще не имеет аналогов. Минздрав скандинавской страны запретил своей национальной команде покидать пределы страны. При этом в сборной утверждали об отсутствии положительных тестов, и федерация обратилась с письменной просьбой дать разрешение на поездку в Румынию. Однако правительство ответило отказом, и, как сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери, причиной стал один зараженный. Теперь карантин должны пройти все футболисты, включая легионеров, а судьба матча Лиги наций решится позже. Если УЕФА не найдет возможности для переноса, Норвегии грозит поражение. Кроме того, под угрозой срыва намеченная на 18 ноября встреча скандинавов с Австрией.

И В Н П М О 1. Австрия 5 4 0 1 8-5 12 2. Норвегия 4 3 0 1 11-3 9 3. Румыния 4 1 1 2 4-8 4 4. Сев. Ирландия 5 0 1 4 3-10 1

Группа 2

Словакия — Шотландия — 1:0 (Грегуш, 32).

Чехия — Израиль — 1:0 (Дарида, 7).

И В Н П М О 1. Шотландия 5 3 1 1 5-3 10 2. Чехия 5 3 0 2 7-5 9 3. Израиль 5 1 2 2 6-7 5 4. Словакия 5 1 1 3 5-8 4

Группа 4

Болгария — Финляндия — 1:2 (Илиев, 68, с пенальти — Пукки, 7. Лод, 45+1).

Уэльс — Ирландия — 1:0 (Брукс, 67).

Финны, с которыми Россия сыграет в групповом турнире Евро-2020, несколько дней назад удивили, обыграв в товарищеском матче чемпионов мира французов. Болгары после такого напугать не могли, а витать в облаках наши северные соседи не собирались. Быстро открыли счет, удвоили его в концовке первого тайма и уже не упустили преимущество и отпраздновали четвертую подряд победу в Лиге наций.

Теперь судьба путевки в дивизион А решится в Кардиффе, где фаворитом будет уже Уэльс. Отстранение от работы Райана Гиггза никак не сказалось на валлийцах, которые в пяти матчах текущего турнира не пропустили ни одного мяча. К тому же в команду вернулся Бэйл, который записал на свой счет решающий голевой пас в игре с рискующей вылететь Ирландией. Всего же у Гарета в 13 последних домашних встречах сборной 13 (9+4) результативных баллов.

??? Gareth Bale has been directly involved in 13 goals in his last 13 home games for Wales (9 goals, 4 assists) ?#NationsLeague pic.twitter.com/WzNPDMYABd — UEFA Nations League (@EURO2020) November 15, 2020

И В Н П М О 1. Уэльс 5 4 1 0 4-0 13 2. Финляндия 5 4 0 1 6-2 12 3. Ирландия 5 0 2 3 1-4 2 4. Болгария 5 0 1 4 2-7 1

Гол дня

Дивизион С

Группа 4

Албания — Казахстан — 3:1 (Чикалеши, 16. Исмаили, 23. Манай, 63, с пенальти — Абикен, 25).

Белоруссия — Литва — 2:0 (Яблонский, 5. Эбонг, 20).

Проиграв, казахтанская сборная забила уникальный гол. Мяч был отправлен в сетку сразу после розыгрыша в центре поля.

ВОТ ЭТО ГОЛААСОООО. Казахи запулили в ворота албанцев прямиком с центра поля??



Ты такое вообще видел в профессиональном футболе? pic.twitter.com/x2YlKphVhq — Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2020

И В Н П М О 1. Белоруссия 5 3 1 1 8-5 10 2. Албания 5 2 2 1 5-2 8 3. Литва 5 1 2 2 3-6 5 4. Казахстан 5 1 1 3 4-7 4

Группа 2

Северная Македония — Эстония — 2:1 (Тричковски, 29. Стояновски, 68 — Саппинен, 52).

Грузия — Армения — 1:2 (Казаишвили, 65, с пенальти — Казарян, 33. Адамян, 86).

И В Н П М О 1. Сев. Македония 5 2 3 0 9-7 9 2. Армения 5 2 2 1 8-6 8 3. Грузия 5 1 3 1 6-6 6 4. Эстония 5 0 2 3 5-9 2

Группа 3

Молдавия — Греция — 0:2 (Фортунис, 32. Бакасетас, 41).

Словения — Косово — 2:1 (Куртич, 63. Иличич, 90+4, с пенальти — Муричи, 58).