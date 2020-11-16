Ничья в пользу России, Бельгия не оставила шансов Англии, Казахстан забил с центра поля
Первая победа де Бура
Дивизион А
Группа 1
Голландия — Босния — 3:1 (Вайналдум, 6, 14. Депай, 55 — Превляк, 63).
Италия — Польша — 2:0 (Жоржинью, 27, с пенальти. Берарди, 84).
Давление на Франка де Бура наконец-то уменьшится, потому что с пятой попытки тренер одержал первую победу во главе голландской сборной. Сомнений в этом не осталось уже в дебюте матча, когда Вайналдум оформил самый быстрый дубль оранжевых с 1961 года. Полузащитник поддержал травмированного ван Дейка, отпраздновав взятие ворот в стиле партнера по сборной и «Ливерпулю».
А затем забил Депай. Если бы не перенос Евро-2020, Мемфис пропустил бы финальный турнир из-за тяжелой травмы, однако форвард успел восстановиться и отличился за сборную после паузы в 13 месяцев. После этой победы Голландия гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке отборочного цикла ЧМ-2022.
Gini Wijnaldum celebrates like injured Dutch and Liverpool teammate @VirgilvDijk ?? pic.twitter.com/C2CpnvfYXy— B/R Football (@brfootball) November 15, 2020
Лидировать же в этом квартете продолжают итальянцы, добившиеся победы над поляками. Первый гол состоялся после того, как полузащитник «Локомотива» Крыховяк уложил на газон Белотти, а Жоржинью, в отличие от «Челси», за сборную с 11-метровой отметки не промахивается. У него пять голов из пяти возможных. Еще один любопытный факт касается второго мяча «Скуадры адзурры». Прежде чем Берарди отправил мяч в сетку, итальянцы сделали 30 передач. Команда Роберто Манчини продолжает улучшать рекордную серию и не знает поражений на протяжении 21 матча.
30 — Domenico Berardi's goal came after 30 passes, the longest sequence before a goal scored in a Nations League match. Tiqui-taca.#ItalyPoland pic.twitter.com/6EA8Pz9TTk— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 15, 2020
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И
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Н
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П
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М
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О
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1.
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Италия
|
5
|
2
|
3
|
0
|
5-2
|
9
|
2.
|
Голландия
|
5
|
2
|
2
|
1
|
5-3
|
8
|
3.
|
Польша
|
5
|
2
|
1
|
2
|
5-4
|
7
|
4.
|
Босния
|
5
|
0
|
2
|
3
|
3-8
|
2
Бельгия или Дания?
Группа 2
Бельгия — Англия — 2:0 (Тилеманс, 10. Мертенс, 23).
Дания — Исландия — 2:1 (Эриксен, 12, с пенальти, 90+2 с пенальти — Кьяртанссон, 85).
В одном из главных матчей дня было сразу два юбиляра. Роберто Мартинес проводил 50-й матч на посту главного тренера сборной Бельгии, а Кейн также в 50-й раз надел футболку английской команды. Однако британская атака на фоне хозяев выглядела сиротливо. К середине первого тайма Тилеманс забил с помощью рикошета от ноги соперника, а Мертенс удвоил счет блестящим ударом со штрафного. Дрис впервые в карьере отличился в трех подряд матчах сборной и с 21 голом делит третье место в списке лучших снайперов Бельгии.
Ты точно видел двухочковый в баскетболе, а как насчет футбола?— Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2020
Бельгийцы побеждают англичан в два мяча, но все еще может поменяться. Влетай в прямой эфир Матч ТВ:https://t.co/Hhj4IfpQvT pic.twitter.com/zb1UUmqqhB
В Англии, впрочем, обратили внимание не на это, а на случившуюся незадолго до перерыва травму Чилуэлла. Тут же обновился список потерь АПЛ в этой паузе на матчи сборных, в котором значатся фамилии англичан Стерлинга и Гомеза, голландца Аке и шотландца Робертсона. Наверное, у Юргена Клоппа, Хосепа Гвардьолы и Фрэнка Лэмпарда добавилось седых волос, и новостей из сборных клубные тренеры сейчас ждут с содроганием.
Что до турнирной ситуации в этой группе, то команда Гарета Саутгейта разбазарила все, чего добилась с таким трудом. В октябре Англия обыграла казавшихся неуязвимыми «красных дьяволов», однако через три дня упустила лидерство из-за домашнего проигрыша Дании. Теперь вырвавшие победу в Исландии скандинавы сразятся с Бельгией за первое место. Датчанам требуется подвиг: обыграть команду, которая не знает поражений на своем поле на протяжении 28 турнирных матчей.
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Н
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О
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1.
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Бельгия
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5
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4
|
0
|
1
|
12-4
|
12
|
2.
|
Дания
|
5
|
3
|
1
|
1
|
6-3
|
10
|
3.
|
Англия
|
5
|
2
|
1
|
2
|
3-4
|
7
|
4.
|
Исландия
|
5
|
0
|
0
|
5
|
3-13
|
0
Черная неделя Сербии и карантин для Норвегии
Дивизион В
Группа 3
Венгрия — Сербия — 1:1 (Кальмар, 39 — Радоньич, 17).
Турция — Россия — 3:2
Россия рисковала потерять первое место. Венгры должны были воодушевиться выходом на Евро-2020, а сербы, напротив, пережили настоящую драму и пропустят первенство континента. Однако балканскую команду мотивировала турнирная ситуация, а перемены в составе дали дополнительный импульс. Эффектно разобравшийся с обороной хозяев Радоньич как раз не играл с Шотландией.
Однако у Венгрии все в порядке с характером. Она прижала соперника к воротам, и Кальмар не мог промахнуться после отличного паса Николича. Ничья — результат в пользу России. Он означает, что в заключительном туре нужно сыграть не хуже, чем Венгрия, так как при равном количестве очков у нашей сборной есть преимущество по личным встречам. Сербия же за четыре дня провалилась на двух фронтах.
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П
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М
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О
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1.
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Россия
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5
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2
|
2
|
1
|
9-7
|
8
|
2.
|
Венгрия
|
5
|
2
|
2
|
1
|
5-4
|
8
|
3.
|
Турция
|
5
|
1
|
3
|
1
|
6-6
|
6
|
4.
|
Сербия
|
5
|
0
|
3
|
2
|
4-7
|
3
Группа 1
Австрия — Северная Ирландия — 2:1 (Шауб, 81. Грбич, 87 — Магеннис, 75).
Матч Румыния — Норвегия отменен
Летом Валерий Карпин говорил про Роспотребнадзор и чемпионат России, однако то были цветочки, а история сборной Норвегии вообще не имеет аналогов. Минздрав скандинавской страны запретил своей национальной команде покидать пределы страны. При этом в сборной утверждали об отсутствии положительных тестов, и федерация обратилась с письменной просьбой дать разрешение на поездку в Румынию. Однако правительство ответило отказом, и, как сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери, причиной стал один зараженный. Теперь карантин должны пройти все футболисты, включая легионеров, а судьба матча Лиги наций решится позже. Если УЕФА не найдет возможности для переноса, Норвегии грозит поражение. Кроме того, под угрозой срыва намеченная на 18 ноября встреча скандинавов с Австрией.
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Н
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М
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О
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1.
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Австрия
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5
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4
|
0
|
1
|
8-5
|
12
|
2.
|
Норвегия
|
4
|
3
|
0
|
1
|
11-3
|
9
|
3.
|
Румыния
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4-8
|
4
|
4.
|
Сев. Ирландия
|
5
|
0
|
1
|
4
|
3-10
|
1
Группа 2
Словакия — Шотландия — 1:0 (Грегуш, 32).
Чехия — Израиль — 1:0 (Дарида, 7).
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Н
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П
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М
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О
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1.
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Шотландия
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5
|
3
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1
|
1
|
5-3
|
10
|
2.
|
Чехия
|
5
|
3
|
0
|
2
|
7-5
|
9
|
3.
|
Израиль
|
5
|
1
|
2
|
2
|
6-7
|
5
|
4.
|
Словакия
|
5
|
1
|
1
|
3
|
5-8
|
4
Группа 4
Болгария — Финляндия — 1:2 (Илиев, 68, с пенальти — Пукки, 7. Лод, 45+1).
Уэльс — Ирландия — 1:0 (Брукс, 67).
Финны, с которыми Россия сыграет в групповом турнире Евро-2020, несколько дней назад удивили, обыграв в товарищеском матче чемпионов мира французов. Болгары после такого напугать не могли, а витать в облаках наши северные соседи не собирались. Быстро открыли счет, удвоили его в концовке первого тайма и уже не упустили преимущество и отпраздновали четвертую подряд победу в Лиге наций.
Теперь судьба путевки в дивизион А решится в Кардиффе, где фаворитом будет уже Уэльс. Отстранение от работы Райана Гиггза никак не сказалось на валлийцах, которые в пяти матчах текущего турнира не пропустили ни одного мяча. К тому же в команду вернулся Бэйл, который записал на свой счет решающий голевой пас в игре с рискующей вылететь Ирландией. Всего же у Гарета в 13 последних домашних встречах сборной 13 (9+4) результативных баллов.
??? Gareth Bale has been directly involved in 13 goals in his last 13 home games for Wales (9 goals, 4 assists) ?#NationsLeague pic.twitter.com/WzNPDMYABd— UEFA Nations League (@EURO2020) November 15, 2020
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1.
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Уэльс
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5
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4
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1
|
0
|
4-0
|
13
|
2.
|
Финляндия
|
5
|
4
|
0
|
1
|
6-2
|
12
|
3.
|
Ирландия
|
5
|
0
|
2
|
3
|
1-4
|
2
|
4.
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Болгария
|
5
|
0
|
1
|
4
|
2-7
|
1
Гол дня
Дивизион С
Группа 4
Албания — Казахстан — 3:1 (Чикалеши, 16. Исмаили, 23. Манай, 63, с пенальти — Абикен, 25).
Белоруссия — Литва — 2:0 (Яблонский, 5. Эбонг, 20).
Проиграв, казахтанская сборная забила уникальный гол. Мяч был отправлен в сетку сразу после розыгрыша в центре поля.
ВОТ ЭТО ГОЛААСОООО. Казахи запулили в ворота албанцев прямиком с центра поля??— Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2020
Ты такое вообще видел в профессиональном футболе? pic.twitter.com/x2YlKphVhq
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П
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М
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О
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1.
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Белоруссия
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5
|
3
|
1
|
1
|
8-5
|
10
|
2.
|
Албания
|
5
|
2
|
2
|
1
|
5-2
|
8
|
3.
|
Литва
|
5
|
1
|
2
|
2
|
3-6
|
5
|
4.
|
Казахстан
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4-7
|
4
Группа 2
Северная Македония — Эстония — 2:1 (Тричковски, 29. Стояновски, 68 — Саппинен, 52).
Грузия — Армения — 1:2 (Казаишвили, 65, с пенальти — Казарян, 33. Адамян, 86).
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И
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Н
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П
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М
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О
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1.
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Сев. Македония
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5
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2
|
3
|
0
|
9-7
|
9
|
2.
|
Армения
|
5
|
2
|
2
|
1
|
8-6
|
8
|
3.
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Грузия
|
5
|
1
|
3
|
1
|
6-6
|
6
|
4.
|
Эстония
|
5
|
0
|
2
|
3
|
5-9
|
2
Группа 3
Молдавия — Греция — 0:2 (Фортунис, 32. Бакасетас, 41).
Словения — Косово — 2:1 (Куртич, 63. Иличич, 90+4, с пенальти — Муричи, 58).
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П
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М
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О
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1.
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Словения
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5
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4
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1
|
0
|
8-1
|
13
|
2.
|
Греция
|
5
|
3
|
2
|
0
|
6-1
|
11
|
3.
|
Косово
|
5
|
0
|
2
|
3
|
3-6
|
2
|
4.
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Молдавия
|
5
|
0
|
1
|
4
|
1-10
|
1