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Ничья в пользу России, Бельгия не оставила шансов Англии, Казахстан забил с центра поля

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
16 ноября 2020, 02:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «В Будапеште Сербия сыграла за Россию»

№ 8325, от 17.11.2020

15 ноября. Бельгия — Англия — 2:0. Бельгийцы отмечают забитый гол. Фото AFP
15 ноября. Бельгия — Англия — 2:0. Бельгийцы отмечают забитый гол. Фото AFP
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Обзор матчей Лиги наций, состоявшихся в воскресенье

Первая победа де Бура

Дивизион А
Группа 1
Голландия — Босния — 3:1 (Вайналдум, 6, 14. Депай, 55 — Превляк, 63).
Италия — Польша — 2:0 (Жоржинью, 27, с пенальти. Берарди, 84).

Давление на Франка де Бура наконец-то уменьшится, потому что с пятой попытки тренер одержал первую победу во главе голландской сборной. Сомнений в этом не осталось уже в дебюте матча, когда Вайналдум оформил самый быстрый дубль оранжевых с 1961 года. Полузащитник поддержал травмированного ван Дейка, отпраздновав взятие ворот в стиле партнера по сборной и «Ливерпулю».

А затем забил Депай. Если бы не перенос Евро-2020, Мемфис пропустил бы финальный турнир из-за тяжелой травмы, однако форвард успел восстановиться и отличился за сборную после паузы в 13 месяцев. После этой победы Голландия гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке отборочного цикла ЧМ-2022.

Лидировать же в этом квартете продолжают итальянцы, добившиеся победы над поляками. Первый гол состоялся после того, как полузащитник «Локомотива» Крыховяк уложил на газон Белотти, а Жоржинью, в отличие от «Челси», за сборную с 11-метровой отметки не промахивается. У него пять голов из пяти возможных. Еще один любопытный факт касается второго мяча «Скуадры адзурры». Прежде чем Берарди отправил мяч в сетку, итальянцы сделали 30 передач. Команда Роберто Манчини продолжает улучшать рекордную серию и не знает поражений на протяжении 21 матча.

И

В

Н

П

М

О

1.

Италия

5

2

3

0

5-2

9

2.

Голландия

5

2

2

1

5-3

8

3.

Польша

5

2

1

2

5-4

7

4.

Босния

5

0

2

3

3-8

2

Бельгия или Дания?

Группа 2
Бельгия — Англия — 2:0 (Тилеманс, 10. Мертенс, 23).
Дания — Исландия — 2:1 (Эриксен, 12, с пенальти, 90+2 с пенальти — Кьяртанссон, 85).

В одном из главных матчей дня было сразу два юбиляра. Роберто Мартинес проводил 50-й матч на посту главного тренера сборной Бельгии, а Кейн также в 50-й раз надел футболку английской команды. Однако британская атака на фоне хозяев выглядела сиротливо. К середине первого тайма Тилеманс забил с помощью рикошета от ноги соперника, а Мертенс удвоил счет блестящим ударом со штрафного. Дрис впервые в карьере отличился в трех подряд матчах сборной и с 21 голом делит третье место в списке лучших снайперов Бельгии.

В Англии, впрочем, обратили внимание не на это, а на случившуюся незадолго до перерыва травму Чилуэлла. Тут же обновился список потерь АПЛ в этой паузе на матчи сборных, в котором значатся фамилии англичан Стерлинга и Гомеза, голландца Аке и шотландца Робертсона. Наверное, у Юргена Клоппа, Хосепа Гвардьолы и Фрэнка Лэмпарда добавилось седых волос, и новостей из сборных клубные тренеры сейчас ждут с содроганием.

Что до турнирной ситуации в этой группе, то команда Гарета Саутгейта разбазарила все, чего добилась с таким трудом. В октябре Англия обыграла казавшихся неуязвимыми «красных дьяволов», однако через три дня упустила лидерство из-за домашнего проигрыша Дании. Теперь вырвавшие победу в Исландии скандинавы сразятся с Бельгией за первое место. Датчанам требуется подвиг: обыграть команду, которая не знает поражений на своем поле на протяжении 28 турнирных матчей.

И

В

Н

П

М

О

1.

Бельгия

5

4

0

1

12-4

12

2.

Дания

5

3

1

1

6-3

10

3.

Англия

5

2

1

2

3-4

7

4.

Исландия

5

0

0

5

3-13

0

Черная неделя Сербии и карантин для Норвегии

Дивизион В
Группа 3
Венгрия — Сербия — 1:1 (Кальмар, 39 — Радоньич, 17).
Турция — Россия — 3:2

Россия рисковала потерять первое место. Венгры должны были воодушевиться выходом на Евро-2020, а сербы, напротив, пережили настоящую драму и пропустят первенство континента. Однако балканскую команду мотивировала турнирная ситуация, а перемены в составе дали дополнительный импульс. Эффектно разобравшийся с обороной хозяев Радоньич как раз не играл с Шотландией.

Однако у Венгрии все в порядке с характером. Она прижала соперника к воротам, и Кальмар не мог промахнуться после отличного паса Николича. Ничья — результат в пользу России. Он означает, что в заключительном туре нужно сыграть не хуже, чем Венгрия, так как при равном количестве очков у нашей сборной есть преимущество по личным встречам. Сербия же за четыре дня провалилась на двух фронтах.

И

В

Н

П

М

О

1.

Россия

5

2

2

1

9-7

8

2.

Венгрия

5

2

2

1

5-4

8

3.

Турция

5

1

3

1

6-6

6

4.

Сербия

5

0

3

2

4-7

3

Группа 1
Австрия — Северная Ирландия — 2:1 (Шауб, 81. Грбич, 87 — Магеннис, 75).
Матч Румыния — Норвегия отменен

Летом Валерий Карпин говорил про Роспотребнадзор и чемпионат России, однако то были цветочки, а история сборной Норвегии вообще не имеет аналогов. Минздрав скандинавской страны запретил своей национальной команде покидать пределы страны. При этом в сборной утверждали об отсутствии положительных тестов, и федерация обратилась с письменной просьбой дать разрешение на поездку в Румынию. Однако правительство ответило отказом, и, как сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери, причиной стал один зараженный. Теперь карантин должны пройти все футболисты, включая легионеров, а судьба матча Лиги наций решится позже. Если УЕФА не найдет возможности для переноса, Норвегии грозит поражение. Кроме того, под угрозой срыва намеченная на 18 ноября встреча скандинавов с Австрией.

И

В

Н

П

М

О

1.

Австрия

5

4

0

1

8-5

12

2.

Норвегия

4

3

0

1

11-3

9

3.

Румыния

4

1

1

2

4-8

4

4.

Сев. Ирландия

5

0

1

4

3-10

1

Группа 2
Словакия — Шотландия — 1:0 (Грегуш, 32).
Чехия — Израиль — 1:0 (Дарида, 7).

И

В

Н

П

М

О

1.

Шотландия

5

3

1

1

5-3

10

2.

Чехия

5

3

0

2

7-5

9

3.

Израиль

5

1

2

2

6-7

5

4.

Словакия

5

1

1

3

5-8

4

Группа 4
Болгария — Финляндия — 1:2 (Илиев, 68, с пенальти — Пукки, 7. Лод, 45+1).
Уэльс — Ирландия — 1:0 (Брукс, 67).

Финны, с которыми Россия сыграет в групповом турнире Евро-2020, несколько дней назад удивили, обыграв в товарищеском матче чемпионов мира французов. Болгары после такого напугать не могли, а витать в облаках наши северные соседи не собирались. Быстро открыли счет, удвоили его в концовке первого тайма и уже не упустили преимущество и отпраздновали четвертую подряд победу в Лиге наций.

Теперь судьба путевки в дивизион А решится в Кардиффе, где фаворитом будет уже Уэльс. Отстранение от работы Райана Гиггза никак не сказалось на валлийцах, которые в пяти матчах текущего турнира не пропустили ни одного мяча. К тому же в команду вернулся Бэйл, который записал на свой счет решающий голевой пас в игре с рискующей вылететь Ирландией. Всего же у Гарета в 13 последних домашних встречах сборной 13 (9+4) результативных баллов.

И

В

Н

П

М

О

1.

Уэльс

5

4

1

0

4-0

13

2.

Финляндия

5

4

0

1

6-2

12

3.

Ирландия

5

0

2

3

1-4

2

4.

Болгария

5

0

1

4

2-7

1

Гол дня

Дивизион С
Группа 4
Албания — Казахстан — 3:1 (Чикалеши, 16. Исмаили, 23. Манай, 63, с пенальти — Абикен, 25).
Белоруссия — Литва — 2:0 (Яблонский, 5. Эбонг, 20).

Проиграв, казахтанская сборная забила уникальный гол. Мяч был отправлен в сетку сразу после розыгрыша в центре поля.

И

В

Н

П

М

О

1.

Белоруссия

5

3

1

1

8-5

10

2.

Албания

5

2

2

1

5-2

8

3.

Литва

5

1

2

2

3-6

5

4.

Казахстан

5

1

1

3

4-7

4

Группа 2
Северная Македония — Эстония — 2:1 (Тричковски, 29. Стояновски, 68 — Саппинен, 52).
Грузия — Армения — 1:2 (Казаишвили, 65, с пенальти — Казарян, 33. Адамян, 86).

И

В

Н

П

М

О

1.

Сев. Македония

5

2

3

0

9-7

9

2.

Армения

5

2

2

1

8-6

8

3.

Грузия

5

1

3

1

6-6

6

4.

Эстония

5

0

2

3

5-9

2

Группа 3
Молдавия — Греция — 0:2 (Фортунис, 32. Бакасетас, 41).
Словения — Косово — 2:1 (Куртич, 63. Иличич, 90+4, с пенальти — Муричи, 58).

И

В

Н

П

М

О

1.

Словения

5

4

1

0

8-1

13

2.

Греция

5

3

2

0

6-1

11

3.

Косово

5

0

2

3

3-6

2

4.

Молдавия

5

0

1

4

1-10

1

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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