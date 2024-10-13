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13 октября, 12:30

У Ямаля мышечные проблемы. Он может не сыграть за сборную Испании с Сербией

Ямаль получил травму в матче Лиги наций между Испанией и Данией
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Футболист сборной Испании Ламин Ямаль
Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press
17-летнего испанца тщательно обследуют.

12 октября Испания с трудом победила Данию (1:0) в третьем туре Лиги наций. Игра получилась вязкой, а главный талант «Красной фурии» Ламин Ямаль ушел с поля в компенсированное время, отчетливо хромая на левую ногу. По информации Mundo Deportivo, у 17-летнего вингера возможны мышечные проблемы — в воскресенье он пройдет медицинское обследование.

Лига наций A. Группа 4
12 окт, 21:45. Estadio Enrique Roca de Murcia (Мурсия)
Испания
1:0
Дания

Что известно о состоянии Ямаля

Во время игры с Данией Ламин несколько раз чувствительно получил по ногам и на 90+3-й минуте ушел с поля хромая. Вместо него вышел Серхио Гомес, а Ямаль с трудом передвигался и в подтрибунном помещении. Испанские медиа со ссылкой на источник в медицинском штабе сборной Испании сообщают, что у футболиста подозревают перегрузку и утомление мышц. По данным Mundo Deportivo, в воскресенье 17-летний вингер пройдет углубленное обследование на базе «Лас-Росас» в Мадриде, после чего будет принято решение о его будущем — он может вернуться в расположение «Барселоны» до матча четвертого тура Лиги наций с Сербией, который состоится 15 октября.

 
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В субботу чаще всего персонально с воспитанником сине-гранатовых действовал защитник «Лестера» Виктор Кристиансен — он несколько раз грубо сыграл против юноши. После встречи Виктор признался, что специально действовал жестко.

«Вы можете быть склонны поддерживать такого игрока, но, когда появляется возможность честно побороться с ним на поле, пусть и слегка навредив здоровью, надо ей воспользоваться. Он действительно очень хорош в таком молодом возрасте. Ямаль будет одним из лучших футболистов долгие годы», — рассказал Кристиансен датскому Ekstra Bladet.

Футболисты Ламин Ямаль и Виктор Кристиансен
Ламин Ямаль и Виктор Кристиансен.
Фото Reuters

Де ла Фуэнте понимает, почему против Ямаля играют грубо

Кристиансен в итоге за свою игру получил желтую карточку на 85-й минуте, из-за которой пропустит следующий тур Лиги наций. Однако он справился с задачей и сдержал Ямаля. При этом главный тренер «Красной фурии» Луис де ла Фуэнте отметил, что Ламину в будущем не избежать грубых действий против себя.

«Его бьют по ногам... У меня был партнер по команде, который говорил тем, кто жаловался: «А чего вы ждете, поцелуев?» Соперник старается максимально использовать свои методы в пределах правил.

Нужно играть настолько жестко, насколько позволяют правила. Вот почему есть судья, который устанавливает рамки. Молодых игроков такого таланта пытаются запугивать, искать с ними контакта. Но Ламину нужно к этому привыкнуть. Возможно, в некоторых ситуациях придется расставаться с мячом раньше, но таков футбол. Я бы хотел, чтобы поле для него было как ложе из роз», — приводит слова де ла Фуэнте As.

 
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Как он проводит этот сезон

Ямаль демонстрирует очень высокий уровень и уже превратился в одного из лидеров «Барселоны». Вингер набрал «5+5» в 11 матчах за каталонцев во всех турнирах, а в ла лиге с пятью голевыми передачами делит первое место с Алехандро Баена из «Вильярреала» в списке лучших ассистентов чемпионата. За сборную 17-летний футболист провел уже 16 игр и забил три мяча.

Ламин Ямаль
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
ФК Барселона
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